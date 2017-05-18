Мирный советский трактор и Пердана 291

«В сельском хозяйстве Эра ГЛОНАСС с погрешностью в 20 метров это нормально, они и сейчас так пашут плюс минус поле»

— из Томска реплика.

Поля у нас, как правило, имеют ограничения в виде какого-то естественного изменения ландшафта: балка, складка, ручеек, лесочек, строение или дорога. Представляете, мирный советский трактор уползает на 25 метров в сторону на федеральное шоссе и продолжает вести плотный огонь или просто палит куда-нибудь в овраг.

Техника в сельском хозяйстве в основном не отечественная, а это означает, что сначала мы поупражнялись на автомобильных заводах, мы нагнули этих гнусных супостатов немцев, корейцев, сейчас добиваем американцев с японцами, чтобы они поставили. Это вы нам хотите хорошие трактора, комбайны, сеялки-веялки? Это конкуренция нашему мирному советскому трактору? Пожалуйста Эру ГЛОНАСС поставьте.

А еще мы под вас разработаем новые сертификационные требования, ваш трактор должен не только разбиться об стену на скорости 64 км/ч и не только перевернуться к верху гусеницей он еще много чего должен, но мы пока не придумали. Мы придумаем, вы не волнуйтесь. Не забудьте заплатить. А после того, как мы решим этот глобальный вопрос, мы попытаемся оглонассить всю остальную сельхоз технику. Колхозы сдохнут. Им и сейчас конец. Когда заставят еще привернуть за собственный счет, тогда точно конец. Еще есть частные подворья, а там трактор Беларусь притаился. До околицы решил прокатиться? А ты знаешь, где эта околица? А Эра ГЛОНАСС знает.

Из Лен. области: «Дороги улучшились до такой степени, что теперь только пешком, только ножками, других вариантов уже не остается».

У нас во все времена еще с советской власти очень многие дороги закрывались по весне, это называлось месячник безопасности на дорогах. Понять это было невозможно, особенно из Москвы, читая местные газеты. Ты не можешь понять, какое отношение запрет на любые перемещения по дорогам имеет к безопасности, тем более по весне. Я как-то проезжал через Кузбасс, вышел из поезда на станции, купил местную газету, прочитал объявление о том, что ради увеличения безопасности запрещено транспортным средствам выезжать за черту города.

Очень удивился в силу своего городского непонимания. Москаль чего ты понимаешь в жизни кузнецкой. Едем дальше, я вижу небольшую лужу, а посреди лужи почему-то апостол не стоит, а сидит над водной гладью человек в телогрейке, в кирзачах. Апрель на дворе. Потом я увидел, что он сидит на крыше ЗИЛа, а ЗИЛа не видать, утонул. Потому что месячник безопасности начался не вовремя, раньше надо было начинать, человек не в курсе был, что безопасность напрямую связана с не пользованием дорогами.

Сергей Викторович: Хочу с масла одного перейти на другое. Надо промывку делать?

С. Асланян: Ни в коем случае. Никаких промывок. Как только вы все шлаки поднимите, они забьют у вас все масленые проходы.

Сергей Викторович: Я на 99,9% с вами солидарен обычно, но тут вы подняли один вопрос, я может что-то не понял на счет мотоциклов. Насколько я понял по своей необразованности, молодежь то сейчас рванет не на байке, а на таком быстроходном мотоцикле.

С. Асланян: Да, и вся погибнет. Потому что молодежь без мозгов, темперамент два колеса сдерживающих факторов нет. Мотоцикл это все-таки для стариков, как я, для тех, кому за 50.

Сергей Викторович: Я правильно понял, вы все-таки с положительной стороны байк рассматриваете?

С. Асланян: Я мотоциклиста боюсь, на мотоцикле ездить не умею и очень ценю в людях, которые пришли в байкерское движение клубное, их желание быть не как все. Если оно, к сожалению, еще, имеет и перспективу отправить человека быстро на кладбище, то я — против. Если это формирование своего антагонистического отношения ко всему, что делает наше государство, то я — за.

Сергей Викторович: Я к мотоциклистам отношусь тоже очень предвзято. У меня племянник чемпион России по мотогонкам. Мы с его отцом моим родным братом немало седых волос поимели, наконец-то он продал его. На моих глазах гибли ребята, если народ меня слышит, будьте поосмотрительней и поаккуратней.

С. Асланян: Мы с вами понимаем, что нужно быть осторожными, мы понимаем, что нужно на дороге все-таки сначала научится, а потом самовыражаться. Откуда в целом в людях берется внимательное отношение к себе, к окружающим? Оно воспитывается не на дороге. Человек на дорогу уже должен прийти сформированным. Это наше общество. Какая главная болезнь нашего общества? Безразличие, скотство и отсутствие культуры.

Сергей Викторович: Поэтому я вам и звоню, что у вас есть авторитет среди слушателей.

С. Асланян: Сергей Викторович, нам нужно изменить формат государства. Чтобы людей, которых мы порождаем нужно было не обуздать, а аккуратно предложить им что-то более интересное, не отхлестать нагайкой по субботе на крепостной конюшне, а дать им возможность нормально ехать на автомобиле с пониманием того, что это не повод кого-то унижать, на мотоцикле тем более. А у нас дорога она для самовыражения. Мы знаем, как мы ездим. Это формат государства. Безопасность берется не от Эры ГЛОНАСС, не от того, что именно происходит на дорогах, а все начинается с того, какими нам формируют и воспитывают.

Сергей Викторович: Хуже, чем у нас в России, я нигде не видел, чтоб ездили. В Грузии великолепно ездят ребята.

С. Асланян: Кстати, про грузинов, мы всегда знали с советской эпохи, что это неуправляемые темпераментные люди, они все горцы, зажигательные, горячие, поэтому менты у них взяточники и водители у них джигиты. Пришел всего-навсего один президент, который полностью изменил формат государства. Что получилось? Вежливые водители, аккуратная не берущая взяток полиция и население, которое охотно поднимает кошелек, оброненный под ноги для того, чтобы отдать его полицейскому, а не прикарманить. Получилось всего за 4 года и еще два года сверху. У нас такая же перспектива.

Сергей Викторович: Нам только мечтать об этом.

С. Асланян: Кроме мечты еще потихонечку можно все-таки что-то делать. С чего начинается изменение мира? Мир меняется вокруг нас. Если мы несем с собой иное отношение, то потихонечку те, кто рядом это отношение сначала с изумлением обнаруживают, потом начинают перенимать, в-третьих, становятся на следующем винте такими же.

Слушатель: Сравнить RAV4 и CR-V.

С. Асланян: Honda сейчас придет совсем новая, она летом появится у нас на рынке. Это будет неплохой автомобиль, полностью американский, сделанный в Америке для американцев, то есть довольно крупный. Специально для нас с очень неплохой гаммой моторов. Будет любопытная машина, но как любой новый автомобиль первого года выпуска его покупать нельзя, потом что вы проживете оставшуюся с ним жизнь на подъемнике по устранению неполадок. Годик подождать. Rav4 неплохо. На вариаторе хуже, на автомате лучше, но он с двигателем 2,5, то есть самой дорогой комплектации.

Слушатель: 2,5 или тот или этот.

С. Асланян: 2,5 автомат можно брать, причем у Rav4 особых преимуществ нет, но раз его уважает вся страна, значит вы едете за рулем Rav4 и вы уже уважаемый человек, потом когда вам нужно ее продать, у вас ее покупают сразу. Просто потому что это Toyota. С Honda еще помнуться. Если нужно прямо сейчас что-то купить, то готова к продаже только одна машина из вашего списка Toyota Rav4. Honda придет, она будет иметь всплеск интереса, к ней можно будет присмотреться и купить через год. Машина будет явно неплохая. Я возьму ее на тест, покатаюсь, посмотрю, а потом попробов эту колбасу на вкус расскажу, насколько мне было вкусно. Но это произойдет к осени, к зиме, когда машина появится у нас на рынке и в пресс-парке.

Сергей: Я водитель семитонного грузовика. Хотел в продолжении вашей темы, вы как-то рассказывали про Газель и Соболь. Я хотел возмутиться, вы почему-то обошли вниманием Баргузин, у которого крыша за линией водительского сидения лопается. Тоже замечательный автомобиль.

С. Асланян: А Валдай с пневматической тормозной системой, где два раза на тормоз наступил, на третий педаль провалилась.

Сергей: Валдай не знаю. Я обычно на бычке ездил.

С. Асланян: А я на Валдай столько отъездил. Какая это всеуничтожающая табуретка!

Сергей: Где-то в 1998 году я в Москве видел шильдики Renault то ли они самодельные, то ли действительно такая модель есть Renault Vagina может такое быть?

С. Асланян: Это они Laguna переделали. Поскольку логотип у Renault многим как раз эту ассоциацию и возбуждает в мозгу, то кто-то пошел дальше и обозначил свою ассоциацию уже шильдиком.

Сергей: Стыдно же, наверное, было на такой машине ехать.

С. Асланян: В свое время в Малайзии была машина, которая называлась Proton Perdana. Когда ее попытались продавать в нашей стране, то сказали, что если она придет к нам, то будет называться как-то более ласково, например, Proton Premere. Согласись. Не получилось. Но когда я был в Малайзии, я даже сфотографировал этот шильдик поскольку никому невозможно было объяснить, что такое реально существует.

А у малазийцев у них, как у наших казахов, язык свой, а алфавита не было, поэтому у них латиница. Едешь по этой стране, читаешь на английском языке какие-то фразы, указатели и ничего не понимаешь, буквы английские, слова незнакомые. Знакомое только слово Perdana я спросил что это такое, мне сказали, что это превосходная степень, то есть это из серии very good.

Еду я по этой стране и вижу дорожный показатель, где написано не только perdana, а sri perdana, я останавливаюсь спрашиваю а это что? А это превосходная степень над превосходной степенью это perfecto в квадрате. Но такой машины у них не было. Кстати, Proton Perdana пришла с этим ласкающим русское ухо слухом в английскую полицию, британская полиция одно время ездила на этих машинах. Не переименовывали, англичане они же не в курсе о чем речь.

Дмитрий: Из Тольятти. Hyundai H1 или Volkswagen минивен? Чтоб ездил долго.

С. Асланян: Volkswagen долго ездить не будет, потому что у него двигатель TFSI, который не под это заточен. Он будет ездить очень хорошо, вы будете счастливейшим водителем в Multiven, Trasporter, Capavella, в этих машинах будет великолепно все, кроме ресурса.

H1 это наша Газель заднеприводная, довольно сложная по управляемости, потому что длинный вагон, который подталкивают сзади пара колесиков это в управлении не лучшая кинематическая схема, но попроще с плохеньким металлом, который ржавеет до дыр довольно быстро, в остальном прочный, предназначенный для того, чтобы вы вместо маршрутки подрабатывали после работы и она не развалилась никак. Имеет несколько вариантов по комплектации по базе, а из Кореи таскают самую правильную — дизельную полноприводную на автомате. У нас такой к сожалению нет.

Дмитрий: Еще хочу таскать за собой прицеп.

С. Асланян: Прицеп то любая из них потянет, это не проблема. Как всегда, проблема в другом месте, где мы ее не ждем, потому что теперь уже на фаркоп смотрят как на переоборудование и начинаются глупости. Поэтому когда вы будет ставить себе фаркоп, ставьте фирменный либо Volkswagen, либо Hyundai, то есть предназначенный для этой машины. Он будет очень дорогой, но менты будут постоянно к вам придираться о том, что это какой-то самовар, вы достаете документ там написано, что он специально для H1, сертифицирован, легален, установлен у дилера. Да в тридорого, но это снимает абсолютно все их претензии, они не смеют придираться к вам, когда у вас на машину поставлена деталь, предназначенная для этой машины, это не переоборудование, не переоcнащение, это вы просто взяли и купили лампочку на лампочку поменяли, колесо на колесо, руль на руль, фаркопа не было поставили фаркоп, все фирменное.

Что приятно звонок из Тольятти не по поводу того, какие Жигули взять.

Юрий: Подмосковье. Хочу выразить благодарность, что я купил по вашей рекомендации Kia Sportage последнего поколения. В связи с этим у меня вопрос. Первая заливка была 95 бензином, но я пенсионер и у меня скромный доход, с большим напрягом купил машину, теперь думаю переходить на 92.

С. Асланян: Переходите. Она ест 92. Корейцы молодцы специально для нас провели адаптацию под наш 92. Можете лить смело.

Юрий: Как это сделать? Просто 92 бензин новый налить? Там еще литров пять осталось.

С. Асланян: Там ничего не произойдет. Не нужно никаких специальных технических усилий. Вы просто взяли и залили 92. Машина сама прекрасно отследит октановое число, подкорректирует угол опережения, поедет и вы даже ничего не заметите. Я специально проверял все автомобили Kia, у которых на баке написано 92, заливал 95, заливал 92, тянут не поперхнувшись вообще.

Юрий: И на период обкатки тоже нормально?

С. Асланян: Да. Не забудьте поменять масло и масляный фильтр при пробеге до 2 тысяч километров.