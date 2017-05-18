Московское ралли. Rally Masters Show 2017 29

Ралли по праву является одним из самых зрелищных видов мирового автоспорта.

По накалу страстей, уровню профессионализма пилотов и штурманов, технической оснащенности автомобилей и слаженности работы команд, ралли вряд ли отстает от кольцевых серий. А уж то, что происходит на самой трассе во время прохождения спецучастков — это просто нужно видеть. Словами описать действительно сложно.

Благодаря зрелищности и красоте прохождения участниками поворотов или трамплинов, эти соревнования собирают огромное количество зрителей на всей протяженности спецучастков.



В России с массовостью посещения ралли зрителями есть небольшие проблемы. Во-первых (и, скорее всего, в главных) — центральным спортивным каналам до отечественного автоспорта нет никакого дела и, если бы не огромные штрафные санкции от FIA, то и Формулу-1 они бы показывали в записи далеко заполночь. Поэтому истинным фанатам автоспорта приходится подписываться на платные каналы (в большинстве иностранные), искать трансляции в Интернете и изучать отчеты и статьи автоспортивных журналистов в той же сети. Естественно, что многие даже не предполагают, что и как там происходит, а главное — когда будет очередной этап и как до него добраться и какие интересные обзорные точки занять. Даже многие фотографы только со второго или третьего раза, будучи аккредитованными на этапы, начинают понимать, куда бежать и откуда фотографировать.



Во-вторых (и это тоже немаловажный фактор) — фактически полное отсутствие государственной поддержки автоспорта или, как в цивилизованных странах, предоставление преференций бизнесу, который поддерживает спорт. Да и небольшое количество трасс для подобных соревнований в огромной стране (по сравнению с той же Европой) ограничивает количество этапов и вовлеченность населения нашей страны в автоспорт хотя бы в качестве зрителей.



Тем не менее, остаются энтузиасты и профессионалы, которые продолжают нести на своих плечах нелегкое, но такое увлекательное дело автоспорта и ралли в частности. Это и Михаил Лепехов (Академия Ралли), и TTK Motorsport Events и многие другие. Одним из лучей света в темном царстве, рассеивающим туман, окутавший российский автоспорт, является масштабное мероприятие Rally Masters Show, которое уже в седьмой раз прошло в этом году 22 апреля. Это не столько классическое ралли, сколько действительно шоу, в котором принимают участие именитые спортсмены и команды из разных стран.



В чем фишка? Да в том, что это, похоже, единственное в России ралли, на которое зрители могут приехать просто на метро или автобусе — ведь проводится оно на территории Гребного канала и Олимпийском велотреке в Крылатском. При этом вход для зрителей абсолютно бесплатный — на трибуны гребного канала, на котором проходит первый скоростной спецучасток, на смотровые площадки у Олимпийского велотрека, где проходит карусельная гонка второго спецучастка, а также в сервисный парк, где у всех желающих есть возможность посмотреть на настоящие раллийные автомобили вблизи, увидеть работу команд по подготовке экипажей и пообщаться с пилотами и штурманами, в копилке у которых немало наград за участие в российских и европейских чемпионатах.



Яри Латвала — отец знаменитого финского раллийного гонщика Яри-Матти Латвалы также принял участие в RMS2017 на Mitsubishi Lancer Evo III Gr.A под #1

В Rally Masters Show 2017 приняли участие 47 экипажей из стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Казахстана, Финляндии, Венгрии, Германии и Великобритании. Причем разнообразие автомобилей действительно поражало — от исторической классики и ВАЗовских «пятерок» до мощных современных Mitsubishi Lancer Evo и Subaru Impreza WRX STi.

Один из самых ярких автомобилей гонки — Jaguar E-Type команды УГМК Моторспорт

В этом году мероприятие слегка усложнилось погодными условиями и форс-мажорами. Вначале старт был отложен из-за маневров Министерства Обороны с транспортировкой военной техники для парада 9 мая, а потом, уже во время старта первой секции гонки, пошел дождь, загнавший зрителей на трибуны под крышу. Хотя для многих дождь не стал неожиданностью — прогноз погоды за пару дней предупреждал об осадках — и под зонтами, в плащ-накидках, зрители продолжали наблюдать за соревнованиями.

Экипаж #5 Михаила Лепехова и Сергея Гореликова — Volkswagen Polo

«Академия Ралли» в этом году выставила один экипаж, но зато какой! Volkswagen Polo под управлением Михаила Лепехова — руководителя, идейного вдохновителя и пилота Академии Ралли и организатора Volkswagen Polo Cup. А штурманом у него был ни кто иной, как Сергей Гореликов — участник «запрещенной» группы USB и ловелас Серж Горелый из Comedy Club. Сергей участвовал в ралли в роли штурмана впервые, но был крайне воодушевлен предстоящим соревнованием, задорно рассказывая о том, как готовился и тренировался перед гонкой.

Сергей Гореликов общается со СМИ перед гонкой

Стоит отдать должное организаторам соревнований — в этом году (в прошлом у меня не получилось попасть на гонку) каждый получил буклет с подробной картой и указанием мест для зрителей, чтобы проще было ориентироваться на местности по видовым точкам, особенно на велотреке, где немудрено и запутаться.

Старт экипажа #10 Audi Quattro A2 Пилот — Иварс Вельме, штурман — Андрис Вельме. Латвия

В разные годы в рамках Rally Masters Show проводятся различные «гонки поддержки». Год назад это был Volkswagen Polo Cup (от Академии Ралли), а в этом году прошел зачет классических автомобилей, олдтаймеров.

Volkswagen Beetle #108

Что радует — это был не просто парад, где автомобили просто проезжают мимо трибун, а именно соревнования, хоть олдтаймеры не сильны в скоростных дисциплинах, но уже большим достижением было то, что они прошли оба спецучастка до финиша и при этом не пришлось использовать буксир.

Экипаж #7 ДОСААФ Россия Подольск Subaru Impreza Пилот — Дмитрий Зорин, штурман — Евгений Поронькин

Команда KRAMAR Motorsport помимо серьезных Subaru выставила в боевой зачет гонки Волгу ГАЗ-2410 с достаточно серьезной начинкой.

Экипаж #44 Kramar Motorsport ГАЗ-2410 Волга Пилот — Иван Шамарин, штурман — Дмитрий Чумак

Были в боевом зачете и оригинальные экземпляры — например, Mini Austin российской команды ESN Rally Team

Экипаж #45 ESN Rally Team (Россия). Mini Austin пилот — Даниэль Ам Энде (Германия), штурман — Евгений Вертунов

И, конечно, куда же без российской «классики», которую очень любят прибалтийские команды

Экипаж #23 из Литвы. LADA-2015 VFTS пилот — Dovilas Ciutele, штурман — Justas Barysas

Вообще, ралли — это такая параллельная жизнь, в которой есть место абсолютно всем. И зрителям, и участникам, и семьям и друзьям. И даже собакам.

Полноценный член раллийной команды

Так что, в следующем году следите за анонсами и приезжайте на Rally Masters Show 2018 в Крылатское. Точно не пожалеете.