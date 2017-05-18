Ford ввёл новые этапы контроля качества на российском заводе 25

На заводе Ford Sollers в Елабуге было установлено новое высокотехнологичное оборудование для повышения контроля качества выпускаемых автомобилей

Компания Ford Sollers ввела дополнительные этапы контроля качества на заводе в Елабуге, чтобы гарантировать высокое качество производства кузова и минимальные усилия на закрытии дверей. Равномерные зазоры кузовных панелей и мягко закрывающиеся двери – показатели высокого качества сборки автомобиля. В зоне контроля качества был установлен дополнительный лазерный датчик, измеряющий на уже собранном автомобиле ширину зазора между двумя прилегающими панелями и уровень перепада между ними.

Использование лазерной технологии позволило значительно – до 1 мм – повысить точность измерения. Прибор автоматически сообщает о выявленных отклонениях. В случае отклонений от стандарта выпуск автомобиля с линии блокируется и он возвращается на дополнительную регулировку кузовных панелей.

Равномерные зазоры влияют не только на внешний вид, но и лёгкость открывания дверей, капота, крышки багажника. Слишком плотно прилегающие панели могут стать причиной истирания лакокрасочного покрытия на месте стыка, а слишком большие зазоры повышают вероятность попадания шума и влаги в салон. Дополнительная проверка качества сборки практически исключает возникновение этих проблем в дальнейшем.

Другим важным дополнением в системе контроля качества стала проверка усилия закрывания дверей. На новом этапе контроля датчик измерения скорости на двери фиксирует скорость закрывания и проверяет её на соответствие глобальным стандартам Ford.

Если закрывание двери потребовало дополнительного усилия и скорость превышает заданное значение, автомобиль отправляется на регулировку дверей. Такой проверке подвергаются двери 100% автомобилей, сходящих с конвейера в Елабуге. Дополнительная мера контроля гарантирует, что пассажирам автомобиля, включая детей, нужно будет прилагать минимальные усилия для закрывания дверей при входе и выходе.

Производство автомобилей Ford на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) стартовало в 2012 году. Сегодня предприятие выпускает по технологии полного цикла популярный кроссовер Ford Kuga, легендарный внедорожник Ford Explorer и линейку коммерческих автомобилей Ford Transit. Компания также разрабатывает и производит специальные версии коммерческого транспорта на базе Ford Transit, адаптированные для нужд российских корпоративных и государственных заказчиков.