Электротур по Европе 27

Nissan e-NV200 предстоит 5-недельный европейский тур European Electrip по территории восьми стран.

Nissan e-NV200 проедет 10 000 км по самым живописным маршрутам Европы в рамках 35-дневного электротура. Его цель – продемонстрировать более экологически чистое и безопасное будущее, благодаря инновационному силовому агрегату с нулевым уровнем выбросов вредных веществ.

Участник электротура Лионель Суисса (Lionel Suissa) и его команда «Electrip» продвигают электромобили среди молодежи, подчеркивая идею «удовольствия от вождения электромобиля».

Взяв старт в Барселоне и преодолев европейский «электрический коридор», «Electrip» завершится на живописном Северном мысе в Норвегии. Проезжая по территории Франции, команда пересечет «Wattway» – дорогу, расположенную недалеко от трассы Ле-Мана, инфраструктура которой работает от солнечных батарей, интегрированных в покрытие.

Помимо того, что пробег Nissan e-NV200 на одном полном цикле заряда батареи достигает 170 км, этот электромобиль является экологически чистым и бесшумным транспортным средством.

Гаррет Дансмор, (Gareth Dunsmore), Директор подразделения электромобилей Nissan в Европе, прокомментировал:

«По мере роста продаж электромобилей Nissan быстрыми темпами развивается и инфраструктура для их зарядки, изменяя облик электрического транспорта. Более 4 000 общественных зарядных станций, расположенных на территории Европы позволяют водителям электромобилей путешествовать по всему континенту, не беспокоясь об удаленности от источника энергии».

Лионель Суисса, член команды «Electrip», рассказал:

«Как страстный поклонник электромобилей и их роли в улучшении качества воздуха, я считаю очень важным донести до молодого поколения идею того, насколько «легким и приятным может быть вождение электромобиля». Команда «Electrip» создана, чтобы показать людям европейскую сеть зарядных станций и продемонстрировать настоящие способности электромобиля Nissan e—NV200, который стал идеальным выбором для нашего европейского приключения».

Являясь пионером в области электромобилей с 2010 года, компания Nissan реализовала уже более 300 000 электромобилей по всему миру экземпляров, а мировым бестселлером среди электрокаров является Nissan LEAF.

Кроме того, в линейку популярных электромобилей Nissan с нулевым уровнем выбросов вредных веществ входит e-NV200. Электрический фургон e-NV200 сочетает в себе лучшие элементы двух моделей, отмеченных наградами – Nissan LEAF и Nissan NV200. e-NV200 – экологически чистый легкий коммерческий автомобиль, прекрасно подходящий для бизнеса благодаря низким эксплуатационным расходам (менее €0,03 на 1 км пробега) и 170 км пробега без подзарядки.

Поддержку тура электромобилей обеспечит новая общественная цифровая платформа Nissan – Electrify the World. Действуя через свои социальные сети и веб-сайты, компания Nissan использует свой почти десятилетний опыт в области электромобилей, чтобы вдохновлять общество на новые дискуссии об «устойчивом» и экологически чистом образе жизни.

Платформа также предоставляет пользователям форум для дискуссий, общения с брендом и высказывания своих предложений. Задача платформы – привлекать аудиторию Европы и поощрять ее приобщение к миру электромобилей Nissan, выбирая более разумный и «устойчивый» образ жизни.