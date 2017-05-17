Водить автобусы в Москве будут граждане Узбекистана 104

В Узбекистане объявили набор 1 тыс. водителей автобусов для работы в «Мосгортрансе». Набор осуществляется в рамках межправительственного соглашения, заключенного во время визита президента Узбекистана в Москву 4–5 апреля

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана объявило о наборе 1 тыс. водителей автобусов для работы в Москве.

«Осуществляется набор граждан Узбекистана, желающих осуществлять трудовую деятельность в компании «Мосгортранс» по профессии водителя маршрутных автобусов в городе Москве», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В агентстве отметили, что набор проводится в рамках межправительственного соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в России. Соглашение было заключено во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, состоявшегося 4–5 апреля. Согласно информации на сайте российского Министерства иностранных дел, документ пока не вступил в силу.

В описании вакансии говорится, что соискатели в возрасте от 18 до 50 лет «должны обладать хорошим знанием русского языка, отличаться бережным отношением к имуществу и быть внимательными». Среди требований также наличие российского водительского удостоверения категории «Д» и справок об отсутствии судимости и наказаний по статье об употреблении наркотиков. Договор предусматривает три месяца испытательного срока и заработную плату в размере 43–63 тыс. руб.

Информацию о наборе водителей для «Мосгортранса» подтвердил РБК руководитель информационной службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан Азиз Фаезов.

Вместе с тем ГУП «Мосгортранс» сообщил , что не объявлял набор водителей в Узбекистане.