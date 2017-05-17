Водить автобусы в Москве будут граждане Узбекистана

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана объявило о наборе 1 тыс. водителей автобусов для работы в Москве.
«Осуществляется набор граждан Узбекистана, желающих осуществлять трудовую деятельность в компании «Мосгортранс» по профессии водителя маршрутных автобусов в городе Москве», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В агентстве отметили, что набор проводится в рамках межправительственного соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в России. Соглашение было заключено во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, состоявшегося 4–5 апреля. Согласно информации на сайте российского Министерства иностранных дел, документ пока не вступил в силу.
В описании вакансии говорится, что соискатели в возрасте от 18 до 50 лет «должны обладать хорошим знанием русского языка, отличаться бережным отношением к имуществу и быть внимательными». Среди требований также наличие российского водительского удостоверения категории «Д» и справок об отсутствии судимости и наказаний по статье об употреблении наркотиков. Договор предусматривает три месяца испытательного срока и заработную плату в размере 43–63 тыс. руб.
Информацию о наборе водителей для «Мосгортранса» подтвердил РБК руководитель информационной службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан Азиз Фаезов.
Вместе с тем ГУП «Мосгортранс» сообщил, что не объявлял набор водителей в Узбекистане.
«Сегодня 50% водителей компании — жители столичного мегаполиса, еще около 40% ‒ представители субъектов РФ. Число водителей-москвичей и жителей регионов постоянно растет, вместе с этим доля водителей-иностранцев за последние три года упала более чем вдвое ‒ с 23% до 10%», — говорится в ответе пресс-службы предприятия, поступившем в РБК.
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Зачем?
Ничего не имею против водителей из Узбекистана, допускаю, что найдут хороших профессионалов и т.д., но — вопрос: а в Москве нет желающих сесть за руль троллейбуса? И если это так, то почему?
Нет, уважаемый Борис Берман, в Москве почти нет. Очень тяжелые условия работы, смена 12 часов, шестидневка, низкая зп, хуже, чем в такси. Просто эксплуатация, чтобы вам иное про это не говорили ((
Смена 12 часов и шестидневка — такого не может быть! Это нарушение Приказа Минтранса России от 20.08.2004 N 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей».
В столице совсем охренели.
А почему такая дискриминация по нац признаку? Есть еще много республик бывшего СССР! *сарказм*
Почему только водителей?🙁 Давайте уж сразу мэра города !😉
И руководителя дептранса тоже
А может быть самого…(встал по стойке смирно, рука потянулась к козырьку)
Василий Шашков он и так гастер из Эстонии.
я в шоке. А желающих из близлежащих к Москве городов и чуть дальше не было? Или они, как таджики будут получать треть или половины зарплаты?
Сегодня у такого водителя три раза переспрашивала и потом догадалась , а не поняла что он говорит .. как же так . Куда катимся то ?
Брехня
Своих та нет
Своих кончили 🙁
Караууууллллл!!!
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