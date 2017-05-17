Водить автобусы в Москве будут граждане Узбекистана
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Водить автобусы в Москве будут граждане Узбекистана
Май 17 18:12 2017

В Узбекистане объявили набор 1 тыс. водителей автобусов для работы в «Мосгортрансе». Набор осуществляется в рамках межправительственного соглашения, заключенного во время визита президента Узбекистана в Москву 4–5 апреля

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана объявило о наборе 1 тыс. водителей автобусов для работы в Москве.

«Осуществляется набор граждан Узбекистана, желающих осуществлять трудовую деятельность в компании «Мосгортранс» по профессии водителя маршрутных автобусов в городе Москве», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В агентстве отметили, что набор проводится в рамках межправительственного соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в России. Соглашение было заключено во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, состоявшегося 4–5 апреля. Согласно информации на сайте российского Министерства иностранных дел, документ пока не вступил в силу.Автобус МАЗ-203 "Московский Транспорт"

В описании вакансии говорится, что соискатели в возрасте от 18 до 50 лет «должны обладать хорошим знанием русского языка, отличаться бережным отношением к имуществу и быть внимательными». Среди требований также наличие российского водительского удостоверения категории «Д» и справок об отсутствии судимости и наказаний по статье об употреблении наркотиков. Договор предусматривает три месяца испытательного срока и заработную плату в размере 43–63 тыс. руб.

Информацию о наборе водителей для «Мосгортранса» подтвердил РБК руководитель информационной службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан Азиз Фаезов.

Вместе с тем ГУП «Мосгортранс» сообщил, что не объявлял набор водителей в Узбекистане.

«Сегодня 50% водителей компании — жители столичного мегаполиса, еще около 40% ‒ представители субъектов РФ. Число водителей-москвичей и жителей регионов постоянно растет, вместе с этим доля водителей-иностранцев за последние три года упала более чем вдвое ‒ с 23% до 10%», — говорится в ответе пресс-службы предприятия, поступившем в РБК.

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  Article "tagged" as:
АвтобусводительМосгортрансМоскваобщественный транспорт
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AMSRUS
AMSRUS

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16 комментариев

  1. Roman Aristarkhovich Kazantsev
    Май 17, 18:22 #1 Roman Aristarkhovich Kazantsev

    Зачем?

  2. Борис Берман
    Май 17, 19:28 #2 Борис Берман

    Ничего не имею против водителей из Узбекистана, допускаю, что найдут хороших профессионалов и т.д., но — вопрос: а в Москве нет желающих сесть за руль троллейбуса? И если это так, то почему?

    • Игорь Маторин
      Май 17, 21:30 Игорь Маторин

      Нет, уважаемый Борис Берман, в Москве почти нет. Очень тяжелые условия работы, смена 12 часов, шестидневка, низкая зп, хуже, чем в такси. Просто эксплуатация, чтобы вам иное про это не говорили ((

    • Lits Evgeny
      Май 17, 22:51 Lits Evgeny

      Смена 12 часов и шестидневка — такого не может быть! Это нарушение Приказа Минтранса России от 20.08.2004 N 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей».

  3. Алена Альханова
    Май 17, 19:29 #3 Алена Альханова

    В столице совсем охренели.

  4. Мариэтта Алексеенко
    Май 17, 20:06 #4 Мариэтта Алексеенко

    А почему такая дискриминация по нац признаку? Есть еще много республик бывшего СССР! *сарказм*

  5. Сергей Егоров
    Май 17, 20:14 #5 Сергей Егоров

    Почему только водителей?🙁 Давайте уж сразу мэра города !😉

  6. Андрей Мещеряков
    Май 17, 20:39 #6 Андрей Мещеряков

    я в шоке. А желающих из близлежащих к Москве городов и чуть дальше не было? Или они, как таджики будут получать треть или половины зарплаты?

  7. Yulia Khvorostyanaya
    Май 17, 20:43 #7 Yulia Khvorostyanaya

    Сегодня у такого водителя три раза переспрашивала и потом догадалась , а не поняла что он говорит .. как же так . Куда катимся то ?

  8. Виктор Голенский
    Май 17, 20:49 #8 Виктор Голенский

    Брехня

  9. Fokin Sladko
    Май 17, 21:00 #9 Fokin Sladko

    Своих та нет

  10. Andrey Karpov
    Май 17, 21:04 #10 Andrey Karpov

    Своих кончили 🙁

  11. Sergey Iakovets
    Май 17, 21:13 #11 Sergey Iakovets

    Караууууллллл!!!

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