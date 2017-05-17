Toyota обретёт крылья

Проект по созданию летающего автомобиля Skydrive был запущен ещё в 2012 году группой молодых инженеров, включая специалистов Toyota, и реализовывался исключительно на добровольных началах.
Длина автомобиля составляет 2,9 м, ширина – 1,3 м. У него три колеса и четыре ротора по периметру корпуса. Прогнозируемая максимальная скорость полёта – 100 км/ч, а максимальная высота полёта – 10 м.
Благодаря инвестициям Toyota, тестовые испытания летающих прототипов под управлением человека запланированы на 2018 год, а в 2020 году Toyota, выступающая мобильным партнёром Олимпиады в Токио, планирует задействовать летающий автомобиль в церемонии зажжения олимпийского огня.
По словам председателя совета директоров Тойота Корпорэйшн Такеси Утиямада:
«Будущее не наступит, если мы будем ждать момента, когда технология будет готова. Инвестировать надо сейчас».
С ним согласен российский промышленный дизайнер Владимир Пирожков, считающий авиамобиль единственным путём эволюции автотранспорта в ближайшем будущем:
«Дальнейшее развитие автотранспорта возможно только с глобальным развитием инфраструктуры. Учитывая темпы роста числа автомобилей на дорогах, проект Toyota будет способен опередить время и позволит избежать подавляющего большинства проблем, связанных с перегрузкой дорожной сети».
C 2014 года www.amsrus.ru
какая-то сумма странная, если не сказать смешная
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.