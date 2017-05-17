Toyota обретёт крылья
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Toyota обретёт крылья
Май 17 12:05 2017

Toyota выделит 42,5 миллиона йен (375 000 долларов США) на создание первого в мире серийного летающего автомобиля Skydrive.

Проект по созданию летающего автомобиля Skydrive был запущен ещё в 2012 году группой молодых инженеров, включая специалистов Toyota, и реализовывался исключительно на добровольных началах.

Длина автомобиля составляет 2,9 м, ширина – 1,3 м. У него три колеса и четыре ротора по периметру корпуса. Прогнозируемая максимальная скорость полёта – 100 км/ч, а максимальная высота полёта – 10 м.

Toyota Skydrive
Благодаря инвестициям Toyota, тестовые испытания летающих прототипов под управлением человека запланированы на 2018 год, а в 2020 году Toyota, выступающая мобильным партнёром Олимпиады в Токио, планирует задействовать летающий автомобиль в церемонии зажжения олимпийского огня.

По словам председателя совета директоров Тойота Корпорэйшн Такеси Утиямада:

«Будущее не наступит, если мы будем ждать момента, когда технология будет готова. Инвестировать надо сейчас».

С ним согласен российский промышленный дизайнер Владимир Пирожков, считающий авиамобиль единственным путём эволюции автотранспорта в ближайшем будущем:

«Дальнейшее развитие автотранспорта возможно только с глобальным развитием инфраструктуры. Учитывая темпы роста числа автомобилей на дорогах, проект Toyota будет способен опередить время и позволит избежать подавляющего большинства проблем, связанных с перегрузкой дорожной сети».

 

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 комментарий

  1. Sergey Dolin
    Май 17, 12:21 #1 Sergey Dolin

    какая-то сумма странная, если не сказать смешная

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