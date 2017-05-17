Hyundai заручился господдержкой
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Hyundai заручился господдержкой
Май 17 20:15 2017

Расширен список автомобилей Hyundai, доступных для приобретения по Государственной программе льготного кредитования

Покупателям автомобилей Hyundai, начиная с 11 мая, стал доступен более широкий выбор моделей и комплектаций для приобретения по Государственной программе льготного кредитования. Это связано с увеличением максимально допустимой стоимости автомобиля, который можно купить по программе господдержки. Теперь она составляет 1 450 000 рублей.

Ранее максимальная стоимость покупки автомобиля по госпрограмме льготного кредитования не могла превышать 1 150 000 рублей.

Hyundai solaris 2017

Например, по такой программе можно приобрести любую из комплектаций нового Hyundai Solaris, представленного публике в феврале 2017 года, лидера продаж в сегменте компактных кроссоверов Hyundai Creta и Hyundai Elantra. Под новые условия льготного автокредитования попадает и большая часть комплектаций Hyundai i40.

Hyundai Creta

Кроме того, с 11 мая 2017 года отменено требование о внесении первоначального взноса в размере 20% стоимости автомобиля. Это означает, что льготная ставка будет доступна уже при нулевом первоначальном взносе.

Более подробная информация о покупке автомобилей по Государственной программе льготного автокредитования доступна в официальных дилерских центрах Hyundai на территории России.

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  Article "tagged" as:
CretaElantraHyundaii40SolarisавтокредитованиегосподдержкаХёндэ
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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