Электронные ПТС задерживаются 32

Переход на электронные ПТС могут перенести

Как стало известно «Ъ» , страны ЕАЭС могут всё же не перейти на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) с 1 июля. 17 мая совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотрит вопрос об отсрочке перехода. По данным «Ъ», перенос срока инициировала Белоруссия, но её поддерживают как другие страны — члены союза, так и многие участники отрасли, считающие, что система ЭПТС недоработана. Соглашение о периоде отсрочки пока не достигнуто: собеседники «Ъ» предполагают, что переход на ЭПТС могут отложить либо до конца этого года, либо даже до июля 2018.

«На ближайшем заседании совета Евразийской экономической комиссии рассмотрят вопрос об отсрочке перехода на электронные паспорта транспортных средств», — рассказал «Ъ» источник в одном из автоконцернов.

В ЕЭК это подтвердили: заседание пройдет 17 мая, на нём рассмотрят вопрос продления срока, «в течение которого возможно оформление ПТС в соответствии с правилами, которые установлены законодательством государства-члена ЕАЭС, наряду с оформлением ЭПТС».

Пока официально переход на ЭПТС в странах ЕАЭС запланирован на 1 июля. Ранее автоконцерны заявляли, что система недоработана, и просили об отсрочке введения ЭПТС до 2018 года, но в Минпромторге РФ настаивали на том, что переход должен состояться в июле. В апреле собеседники «Ъ» в автоконцернах, поддерживавшие отсрочку, замечали, что ещё не готовы: постановление правительства, приказы Минпромторга и МВД РФ.

В автокомпаниях говорили также о том, что не ясно, кто будет оформлять ЭПТС для импорта, о том, что «не отлажено взаимодействие с ФТС, что грозит коллапсом с июля». Также в отрасли упоминали о необходимости апробации взаимодействия ЭПТС с базами данных, связанными с переходом права собственности, ОСАГО и уплатой утильсбора, и о подготовке дилеров.

«За полтора месяца до запуска системы как с нормативной стороной вопроса, так и с технической, положение остаётся прежним», — говорят сейчас источники «Ъ» в компаниях.

В ЕЭК не уточнили, о какой конкретно отсрочке будет идти речь. По словам источника «Ъ», РФ не хотела выступать инициатором переноса срока и ждала, когда с аналогичным предложением выступит кто-то из членов ЕАЭС. В ЕЭК пояснили, что рассмотрение вопроса — это консолидированная позиция членов ЕАЭС. В Минпромторге «Ъ» сообщили, что в РФ все нормативные акты, необходимые для полноценного введения ЭПТС, находятся на завершающей стадии согласования и планируются к принятию «в самое ближайшее время», так что Россия будет готова к запуску систем ЭПТС до 1 июля.

Решение о продлении переходного периода — параллельного оформления электронных и бумажных ПТС — может быть принято коллегией ЕЭК по результатам оценки готовности остальных членов ЕАЭС к реализации соглашения о введении единых форм ПТС.

Отсрочки просили и продавцы автомобилей: ассоциация «Российские автомобильные дилеры» направила в Минпромторг РФ письмо с просьбой о переносе запуска системы ЭПТС на январь 2018 года. Дилеры, в числе прочего, обеспокоены необходимостью наличия электронных подписей у юридического лица для оформления ЭПТС.