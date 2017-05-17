Честным гаишником быть трудно 113

Новый «единственный честный гаишник» из ХМАО-Югры утверждает, что подвергается уголовному преследованию незаконно — дело якобы могли сфабриковать – сообщает URA.RU .

Сургутский инспектор ГИБДД Сергей Иванов представил в качестве доказательства своих слов видеозаписи регистратора патрульных машин. Автомобили участвовали в задержании нарушителей, после которого Иванов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

На кадрах видно, как один из пассажиров остановленной в результате погони «Тойоты» сопротивляется задержанию, а именно бьет Иванова ногой в пах несколько раз. В ответ инспектор, уже обездвижив мужчину, также пинает его два раза в бедро.

Согласно официальному релизу регионального СКР, «один из сотрудников дорожно-патрульной службы, превышая свои должностные полномочия, нанес пассажиру задержанного транспортного средства, не оказывающему какого-либо сопротивления, удары ногами в область туловища».

На видео Сергей Иванов выходит из салона внедорожника через заднюю дверь и нависает над пассажиром. Можно разглядеть, как задержанный наносит несколько ударов инспектору промеж ног.

По словам Иванова, при расследовании дела факт видеозаписи был проигнорирован, равно как и участие в потасовке других сотрудников ГИБДД, которые также с целью нейтрализации правонарушителей применяли силу. Иванов также приводит в свою защиту соответствующие рапорты инспекторов (имеются в распоряжении агентства). «Я не превышал свои должностные полномочия и действовал в соответствии с законом», — заявил корреспонденту «URA.RU» Сергей Иванов.

В адрес СУ СК РФ по ХМАО-Югре направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с уголовным делом инспектора ГИБДД.

Согласно официальным материалам следствия, в Сургуте сотрудники ГИБДД устроили погоню за автомобилем, водитель которого отказался предъявить документы и попытался скрыться от полиции. В результате погони автомобиль был остановлен, и один из сотрудников ДПС (Иванов) нанес удары одному из пассажиров.

По словам Иванова, возбужденное уголовное дело — это последствие других событий, произошедших за месяц до инцидента с задержанием. Инспектор пытался привлечь к наказанию за езду в нетрезвом виде сына экс-главы ГИБДД ХМАО-Югры, Сергея Алгазина, устроившего ДТП на одной из улиц Сургута.