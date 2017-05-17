Audi сыграет в футбол

1 и 2 августа 2017 года четыре футбольные команды из числа ведущих мировых клубов по приглашению Audi примут участие в турнире Audi Cup.
Помимо «Баварии», для которой Allianz Arena является домашним стадионом, в розыгрыше Audi Cup примут участие футбольные клубы «Атлетико» и «Ливерпуль». В общей сложности эти команды завоевали 55 национальных чемпионских титулов на троих. Четвёртый участник соревнования будет представлен позже.
«Мы с нетерпением ждём наступления этих двух фантастических футбольных дней в Мюнхене. Audi Cup уже стал солидным турниром. Его участники, отмеченные множеством наград, и невероятная, захватывающая атмосфера, царящая на стадионе Allianz Arena, заслужили международное признание», —
заявил д-р Дитмар Фоггенрайтер (Dr. Dietmar Voggenreiter), член правления AUDI AG, ответственный за маркетинг и сбыт.
В ходе пресс-конференции в Мюнхене главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти (Carlo Ancelotti) находился на сцене, тогда как его коллеги Юрген Клопп (Jürgen Klopp) из «Ливерпуля» и Диего Симеоне (Diego Simeone) из «Атлетико» присоединились к нему в виде трёхмерных голограмм.
Карло Анчелотти (Carlo Ancelotti), Диего Симеоне (Diego Simeone), Юрген Клопп (Jürgen Klopp), Томас Глас (Thomas Glas, AUDI AG)
Технология стереоскопического вещания позволила сделать голограммы видимыми в реальном времени без использования дополнительного оборудования, такого как специальные очки. Таким образом, журналисты смогли задать вопросы всем тренерам, а сама пресс-конференция стала первым мероприятием подобного рода в международной спортивной индустрии.
Audi Cup 2017. Пресс-конференция. В центре голограммы Диего Симеоне (Diego Simeone) и Юргена Клоппа (Jürgen Klopp)
По словам председателя правления FC Bayern München AG Карла-Хайнца Румменигге (Karl-Heinz Rummenigge):
«Болельщиков на Allianz Arena и у телеэкранов ждут два насыщенных игровых дня. Турнир Audi Cup с участием клубов высшего дивизиона представляет собой важный элемент спортивной подготовки к новому сезону, который стартует уже через две недели».
1 августа, во вторник, пройдут две полуфинальные встречи. На следующий день (2 августа) сначала состоится матч за 3-е место, в котором примут участие команды, проигравшие в полуфиналах. А затем, в финале, встретятся победители матчей предыдущего дня. Игры начнутся в 17:45 и 20:30 соответственно (по европейскому времени), каждый матч будет длиться 90 минут.
Таким образом, в течение двух дней зрители смогут понаблюдать за игрой всех четырёх клубов. Билеты можно приобрести на сайте www.audicup.com. Минимальная цена билета одного дня составляет 20 евро. Два года назад на Allianz Arena был аншлаг: все билеты на оба игровых дня были распроданы.
Allianz Arena
C 2014 года www.amsrus.ru
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