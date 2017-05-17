Audi сыграет в футбол 18

Ведущие футбольные клубы примут участие в турнире Audi Cup

1 и 2 августа 2017 года четыре футбольные команды из числа ведущих мировых клубов по приглашению Audi примут участие в турнире Audi Cup.

Помимо «Баварии», для которой Allianz Arena является домашним стадионом, в розыгрыше Audi Cup примут участие футбольные клубы «Атлетико» и «Ливерпуль». В общей сложности эти команды завоевали 55 национальных чемпионских титулов на троих. Четвёртый участник соревнования будет представлен позже.

«Мы с нетерпением ждём наступления этих двух фантастических футбольных дней в Мюнхене. Audi Cup уже стал солидным турниром. Его участники, отмеченные множеством наград, и невероятная, захватывающая атмосфера, царящая на стадионе Allianz Arena, заслужили международное признание», —

заявил д-р Дитмар Фоггенрайтер (Dr. Dietmar Voggenreiter), член правления AUDI AG, ответственный за маркетинг и сбыт.

В ходе пресс-конференции в Мюнхене главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти (Carlo Ancelotti) находился на сцене, тогда как его коллеги Юрген Клопп (Jürgen Klopp) из «Ливерпуля» и Диего Симеоне (Diego Simeone) из «Атлетико» присоединились к нему в виде трёхмерных голограмм.

Технология стереоскопического вещания позволила сделать голограммы видимыми в реальном времени без использования дополнительного оборудования, такого как специальные очки. Таким образом, журналисты смогли задать вопросы всем тренерам, а сама пресс-конференция стала первым мероприятием подобного рода в международной спортивной индустрии.

По словам председателя правления FC Bayern München AG Карла-Хайнца Румменигге (Karl-Heinz Rummenigge):

«Болельщиков на Allianz Arena и у телеэкранов ждут два насыщенных игровых дня. Турнир Audi Cup с участием клубов высшего дивизиона представляет собой важный элемент спортивной подготовки к новому сезону, который стартует уже через две недели».

1 августа, во вторник, пройдут две полуфинальные встречи. На следующий день (2 августа) сначала состоится матч за 3-е место, в котором примут участие команды, проигравшие в полуфиналах. А затем, в финале, встретятся победители матчей предыдущего дня. Игры начнутся в 17:45 и 20:30 соответственно (по европейскому времени), каждый матч будет длиться 90 минут.

Таким образом, в течение двух дней зрители смогут понаблюдать за игрой всех четырёх клубов. Билеты можно приобрести на сайте www.audicup.com . Минимальная цена билета одного дня составляет 20 евро. Два года назад на Allianz Arena был аншлаг: все билеты на оба игровых дня были распроданы.