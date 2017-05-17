Мирный советский трактор 536

От советского информбюро: Вчера в 4 часа утра в долине Амура китайская сторона в составе четырех дивизий при поддержке танков и артиллерии перешла советско-китайскую границу и напала на мирный советский трактор.

Трактор шквальным ракетно-пулеметным огнем отразил вероломное нападение и сбив при этом восемь самолетов, уничтожив тридцать танков и до тысячи единиц живой силы противника. После чего включив маршевый двигатель, скрылся в околоземном пространстве. Тракторист чувствует себя хорошо, полет проходит нормально. Председатель колхоза генерал-полковник Устинов предупреждает, что если инцидент повторится, то на поле выйдут сеялки, веялки и молотилки, а также комбайн с вертикальным взлетом и посадкой и выхлопным газом системы Зарин и Заман.

Это на самом деле советский политический анекдот.

Мы над ним долго смеялись, потому что знали — миролюбивая политика (как раз по Эйнштейну) такова, что третьей мировой войны не будет, но борьба за мир такая состоится, что камня на камне не останется.

При этом мы помним нашу милитаризованную экономику, когда в первую очередь мы выпускали военное, а потом уже по остаточному принципу то холодильники, то костюмы, то кастрюли. Мы в этой ситуации жили, иронизировали и считали, что подобная анекдотичность настолько гипертрофирована, что наш мирный советский трактор никогда на околоземную орбиту не уйдет, хотя подавить некоторое количество китайского противника он в состоянии.

Сказка становится былью благодаря Минпромторгу, который заявил, что планирует стимулировать внедрение систем беспилотного вождения и интеллектуальных телематических систем на транспорте, а также в сельском хозяйстве.

Никаких серьезных телематических систем у нас не существует, никаких тем более беспилотных вариантов у нас нет. Минпромторг для чего-то нужен, он должен как-то оправдывать свою деятельность, у него есть бюджет, у него есть КАМАЗ. КАМАЗу поручено выпросить деньги у государства. КАМАЗ пришел и сказал:

– дайте нам пожалуйста 90 миллиардов. Им сказали: «вы что с ума сошли, мы вас Mercedes продать не можем, а вы хотите 90 миллиардов»! – Дайте нами тогда пожалуйста 30 миллиардов. – На что? – Мы будем инновациями заниматься. А еще мы всем КАМАЗом сделаем беспилотный грузовик. – Отлично. Это идеальная программа. На нее мы вам дадим 12 миллиардов рублей. И пожалуйста разработайте уже КАМАЗ, тот самый которому уже 40 лет, у которого очень плохая коробка, очень плохой двигатель, чудовищная кабина, одноразовый водитель, и пусть он станет беспилотным.

Над этим работают на деньги Минпромторга, на самом деле на наши с вами деньги. То есть у нас с вами отобрали несколько миллиардов рублей, подержали в ладошке и подумали: бабушки и так сдохнут, больницы закроются, в школах тоже как-нибудь разберутся без денег, с системой высшего образования разобрались практически уничтожив, давайте вложим в беспилотные КАМАЗы. И вот Минпромторг с готовностью открывает финансирование. Но это маленькая опция, потому что в стране есть большая беда, называется ГЛОНАСС.

ГЛОНАСС нужно как-то привернуть к нашему государству, заставить людей пользоваться, оглонассить нужно абсолютно всех. Люди выкручиваются, выворачиваются как-то, государство не может их всех сачком переловить. Организации из-под этого гнета постоянно выходят. Но автопром тем и хорош, что он подочетен, особенно иностранный. Им сказали, что если вы не будете оглонашены, мы просто лишим вас права торговать в этой стране, потому что все-таки не забывайте, иностранцы делают хорошие машины для русских по своей доброй воле. Нам хорошие машины не нужны, мы прекрасно можем поехать на плохих машинах, это их инициатива, это им нужно, чтобы мы ездили на хороших машинах, поэтому давайте старайтесь, работайте.

ГЛОНАСС это очень серьезная проблема, чудовищная по затратам, пока еще малоэффективная. У нее очень странная погрешность (иногда до 25 метров), что в случае ядерного огня мирного советского трактора роли не играет, а если вам нужно определить куда именно откатилось тело после ДТП это уже серьезная проблема. Минпромторг постоянно манипулирует двумя этими параметрами и все время развивает либо внедряет системы беспилотного вождения, либо телематические системы.

Каждый раз, когда к Минпромторгу с лупой подходишь и внимательно разглядываешь их странную деятельность, то выясняется, что они как раз стимулируют системы беспилотного вождения, а также интеллектуальных телематических систем.

Они их так стимулируют, что поле сужается, потому что простимулировали всех, кого только можно, нагнули уже иностранцев, уже придумали как эту штуковину привернуть, по крайней мере в ипостась Эры ГЛОНАСС, на поддержанные автомобили, обожглись очень сильно, тут же получили по рукам, откатились, перегруппировались, придумали ценник в 27 тысяч, тем не менее потихонечку этим мошенников пытаются удавить.

Минпромторг постоянно поддерживая градус напряжения объясняет, что это замечательно, очень перспективно, очень хорошо, поэтому у нас будет беспилотный КАМАЗ и поэтому мы должны гордится своими телематическими системами, причем в официальных сообщениях представители Минпромторга заявляют, в частности зам министра Александр Морозов, что:

мы первая страна в мире, которая имеет глобальную систему безопасности на дорогах. На самом деле Швеция первее нас, потому что она занимается безопасностью на дорогах с 97 года, когда официально провозгласила систему Vision Zero.

Безопасность это что?

Это когда у тебя беспилотный КАМАЗ несется по бездорожью с Эрой ГЛОНАСС на борту? Нет, Александр Морозов. Безопасность это, когда у вас ДТП быть не может. В Швеции как раз исключают благодаря программе Vision Zero, пытаясь смертность обнулить. Не обнулили, кусают себе локти потому что все-таки имея отправной точкой чудовищное количество, а именно 600 погибших за год, это взбудоражило парламент, он принял программу Vision Zero. Они пока опустили количество погибших до 200 человек в год. Шведы считают, что они практически на грани провала с этой программой.

До Александра Морозова, который гордится тем, что мы первая страна в мире, которая имеет глобальную систему безопасности на дорогах первее оказались те, кто построил дороги.

Первее испанцы, прорубившие их сквозь горы, норвеги, а также те же самые шведы, поляки, немцы, французы, португальцы они все построили себе дороги. Безопасность на дорогах начинается с наличия безопасных дорог, а не с того, что при отсутствии дорог под системой Платон в глубокой луже тонет грузовик, на котором стоит Эра ГЛОНАСС.

Минпромторг гордится своими достижениями, потому что мы хоть в чем-то, но первая страна в обязательном порядке. Есть определенная перспектива о том, что успех этого развития приведет к тому, что телематические системы (а телематические системы на сегодняшний день это только Эра ГЛОНАСС, толку от которой нет никакого) разовьются в некоторое количество сервисов, в том числе она позволит определять количество неисправностей на борту автомобиля в режиме онлайн. То есть вы едите и вдруг вам говорят у вас двигатель отвалился, колеса заржавели, выхлопная труба отсутствует, вы пожалуйста на сервис заедьте.

Одно дело, если это будет по началу в тестом режиме иметь рекомендательный характер, а другое дело наша государство все-таки предпочитает всех нас видеть в качестве негодяев преступников, которых нужно обуздать и поймать, поэтому мы вправе ожидать уже приказной интонации требование быстро повернуть на сервис.

Развитие телематического сервиса у нас не во благо людей, не на помощь людям, а для того, чтобы собирать деньги. За что собирать деньги? За то, что ты не исполняешь те параметры, которые тебе предписаны. А как ты их не исполняешь? Система, внедренная в вашу машину Эра ГЛОНАСС расширена функционалом доложила в штаб освободительной армии о том, что ваша машина не исправна, а вы продолжаете ее эксплуатировать.

Какие из этого выводы следуют?

Как вы думаете, как долго вы будете выкупать свое право опять появится на дороге на этом автомобиле? Через сколько сервисов и кругов ада вы будете должны пройти для того, чтобы системе Эры ГЛОНАСС доказать, что вы ничего не нарушали. У вас машину угоняет эвакуатор с того места, где легально стоит, а потом вы должны доказать обратное, что они ошиблись и в случае своей ошибки они кивнут головой не извинившись.

Развитие телематических сервисов оно не ради того, чтобы нас с вами обезопасить, а ради того, чтобы под видом безопасности отобрать у нас с вами деньги. Но Минпромторг педалирующий постоянно эту систему, он должен людям объяснять перспективу. В чем перспектива?

Нельзя ведь сразу сказать в том, что Эра ГЛОНАСС станет обязательной абсолютно для всех и о том, что произойдет сращивание Эры ГЛОНАСС и Платона, когда Платон будет назначать нам стоимость проезда, а Эра ГЛОНАСС будет отслеживать где и сколько мы проехали.

Мы будем не включены в систему Платон на своих легковых автомобилях, мотоциклах, велосипедах, но тем не менее мы будем по треку платить, как это было в свое время в Голландии проверено, когда люди стали за эксплуатацию автомобиля расплачиваться перед государством по аналогии с сотовым телефоном сколько наговорил минут, столько и заплатил, сколько километров проехал, столько и заплатил, потому что на каждой машине GPS он дает трек и в конце месяца приходит счет.

Мы эту систему изобретаем заново, потому что мы же первые во всем мире, у нас же все глобальное и все первое. Приведет это к тому же самому, что мы благодаря система Эра ГЛОНАСС будем с одной стороны всегда виноваты, потому что машина технически неисправна, во-вторых, мы четко будем государству сдавать трек своей поездки для того, чтобы оно назначило нам цену за пользование страной. Ведь рефрен здесь чисто платоновский любое использование страны по прямому назначению приводит к ущербу страны. Дороги строятся для того, чтобы мы по ним ездили, но именно за это должны заплатить, потому что факт применения дороги по прямому назначению ведет к ущербу этой дороги. Это парадокс он требует оплаты населения. Не государства, государство не считает нужным платить, мы с вами будем платить за то, что мы ездим по дорогам. Как? Благодаря тому, чем нас пугает Минпромторг — дальнейшему развитию и внедрению систем и беспилотного вождения и телематических систем.

Беспилотники идут все-таки отдельной строкой, поскольку у нас уже есть ГЛОНАСС и он великолепен и погрешность в 25 метров это нормально. Представляете у нас ширина полосы 3,5 метра, а у нее погрешность 25. Выезжает этот КАМАЗ на встречку просто потому что Эра ГЛОНАСС считает, что это нормально и допустимо, и он в принципе не видит по встречке едет машина или нет и запускает тебе сорока тонную штуковину прямо в лоб, а потом никто не виноват, потому что водитель специально для этого за рулем, чтобы он принял какие-то меры. А простите машина беспилотная, тогда никто не виноват. Государство же не бывает у нас виноватым.

Минпромторг, понимая, что на автомобильной теме и так уже накал страстей доходит до тех отметок, когда градусник уже лопается, уходит в сторону, опять-таки нащупывая потенциальный рынок. И вот тут безбрежное море сельского хозяйства. В сельском хозяйстве тот самый мирный трактор, который ближайшее время должен благодаря воле Минпромторга и финансирования за наш с вами счет стать беспилотным и оглонашеным.

Тогда мы получим это разрушительный, способный оказать отпор китайским дивизиям трактор, которым никто не управляет, кроме как воля Ротенберга. И вот тут беспилотный КАМАЗ крушит нас с вами, втаптывая в другие автомобили прямым ударом бампера по нашему капоту на дорогах общего пользования, а с фланга его прикрывает мирный советский трактор, в котором тоже никого нет и который едет по своим делам, потому что ему нужно что-то вспахать или чего-то где-то разбрызгать, посеять или повеять.

А Минпромторг не унимается говорит, что сельское хозяйство это мало, нам нужны еще всяческие строительные автомобильные машины специального назначения, например, бетономешалка. Потому что, когда сорока тонный КАМАЗ в лоб прилетает мало, а вот когда еще и бетономешалка вот это совсем здорово. Это же безопасность.

В чем наша безопасность?

В том, что мы безопасно потратили деньги и в результате получили беспилотные грузовики, беспилотную спецтехнику и беспилотную сельскохозяйственную технику. У нас беспилотные с Эрой ГЛОНАСС на борту комбайны поехали прямо по тракторам, трактора поехали прямо по бензовозам, бензовозы поехали прямо под Казам, КАМАЗ вырвался от них на дорогу и помчался крушить другие машины с Эрой ГЛОНАСС на борту.

Вот тут выясняется, что система действительно нужна, потому что корейцы поставили на свои машины, немцы поставили на свои машины на наши с вами машины для нас с вами они поставили систему Эры ГЛОНАСС, а она автоматически срабатывает и когда ваш Solaris раскатало в ноль бетономешалкой, по нему оттоптался трактор, сверху по вам проехался комбайн, а потом еще вся остальная техника, то система Эры ГЛОНАСС подает сигнал бедствия, на который никто не реагирует, потому что законодательно никто и не обязан.

Система Эра ГЛОНАСС она вопит в космос, в космосе ставят лайк. Четко, система сработала. Скорая после этого никуда не должна поехать. Скорую будет вызывать человек, которого нечаянно не задавили по своему обычному сотовому телефону он скажет тут 25 трупов, 45 автомобилей, причем половина из них почему-то без водителей, приезжайте срочно. Эра ГЛОНАСС она тем и хорошо, что она автоматизирована, в автоматическом режиме она сигнал отправит.

Минпромторг не уймется на этом, у него денег еще много, поэтому он будет педалировать эту систему. Сейчас попробовав на грузовиках, он понимает, что никто не сказал нет, все сказали надо бы доработать. Значит, трактора в ближайшее время точно под раздачу попадут.