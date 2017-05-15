Женский турнир 16

В Набережных Челнах впервые прошел женский городской турнир по картингу.

Соревнования стартовали на картодроме «КАМАЗ-Карт». Это были первые летние соревнования среди представительниц прекрасного пола. В отличие от зимних гонок, где принимали участие только супруги и коллеги членов команды «КАМАЗ-мастер», в этот раз принять участие в заездах могли все желающие. Основным условием для допуска к соревнованиям были предварительные тренировки. Всего на старт вышли 24 участницы.

Официальную часть мероприятия открыли руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин и заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» — корпоративный директор Жанна Халиуллина. Кстати, Жанна Евгеньевна и сама приняла участие в заездах под стартовым номером 22. Так же зарядить настроением девушек и сказать напутственные слова приехала телеведущая, главный редактор журнала «Стольник» — обаятельная Елена Зарухович, она пожелала всем девушкам красивой борьбы и удачных стартов.

Несмотря на то, что мероприятие планировалось больше развлекательным, чем спортивным, накал на трассе был совсем нешуточный. Да и было за что побороться – помимо призов, кубков наши партнеры мероприятия подготовили специальные подарки – годовой абонемент в спортивный клуб «Orange Fitness» и билеты для всех участниц на юбилейный концерт группы «Ленинград», который состоится 2 июля в Казани в Татнефть Арене от концертного агентства ТатКонцерт.Ру. Такие же призы были вручены зрителям в номинации «лучшая группа поддержки».

Борьба развернулась в двух классах: класс «Хонда», в котором приняли участие 24 участницы и более мощный «Ротакс-макс» — специальный показательный заезд для более опытных спортсменок, в котором приняли участие 6 девушек.

Самая интересная борьба развернулась в классе «Хонда», девушки боролись за победу не на шутку. В результате накат и мастерство сыграло большую роль и в финал вышли наиболее опытные девушки, для которых автоспорт уже давно не пустой звук. Уже привычно звучали фамилии: Сотникова, Николаева, Яковлева.

В классе «Ротакс-Макс» ситуация изменилась, но основные действующие лица остались прежними: Оксана Николаева, Дарья Яковлева, Олеся Сотникова.