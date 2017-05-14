Tour Auto Optic 2000: Французская поездка мечты 13

Французская гонка классических автомобилей Tour Auto планировалась в течение долгого времени, и стартовала в этом году.

Журналисты из Чехии Франтишек Вахала и Ондреж Краутил приняли участие в гонке и поделились своими впечатлениями о ней. Мы перевели для вас эту статью, немного сократив и отредактировав. Tour Auto нечто вроде французского Mille Miglia, и просто позволяет узнать немного больше об автомобилях и гонках .

В столицу Франции мы прибыли в ночное время, потому что любим ездить по Европе без излишнего напряжения и пробок. И яне видел Париж более красивым, чем в три часа ночи! Когда вы находитесь в Париже, было бы грех побаловать себя завтраком Parisien в одном из многочисленных кафе на Елисейских Полях. Несмотря на то, что цена немного завышена — это впечатления, которые вы никогда не забудете.

Выставочный дворец Гран-Пале, выставочный дворец, построенный в 1900 году по случаю Всемирной выставки, в понедельник, 24 апреля традиционно оказался в центре внимания любителей классических авто. Трудно отыскать более идеальное место для почти 300 спортивных и гоночных автомобилей. Каждая марка автомобилей имеет свой собственный участок, парковка с точностью до сантиметров, и я начинаю понимать, что мы ожидаем, чего-то исключительного.

Проверка безопасности не заняла много места, аккредитация обрабатывается быстро,и мы получаем дорожный справочник, без которого невозможно не потеряться на Туро Auto.

Организатор соревнований Анри Сазо объясняет правила соревнований: конкурсанты разделены на пять групп, три из которых едут в условиях прямой (гонка на время) и два – на регулярность движения (по заранее заданной средней скорости). Tour Auto — большая игра. Гонка длится пять дней, а протяженность трассы составляет 2500 километров. Средняя скорость задана в пределах 50-58 км / ч, не оставляя времени на чашку кофе, когда вы должны путешествовать в течение дня по дороге, средней протяженностью 500 км. Не забудьте о времени для тестирования, контроля, испытаний и так далее. В течение понедельника мы тщательно изучили стартовый список, заполненный знакомыми и незнакомыми именами. По графику проходят пресс — конференции, и мы узнаем, например, что за рулем BMW M4 будет ни кто иной , как Ари Ватанен. А на порше 1974 года стартует легендарный победитель ЛеМана Дерек Белл.

В этом году активное участие в Open Tour Auto приняла марка Ferrari. Десятки гоночных автомобилей окружают стенд , где выставлена модель 812 Superfast Aperta и Laferrari. Ferrari празднует 70 лет и Tour Auto является одним из 70 мероприятий , где бренд официально представлен — не удивительно, что кроме классических авто здесь можно увидеть суперкары. Увидеть здесь можно великое множество машин. Представлены почти все важные мировые бренды. В гонках могут принимать участие только автомобили, произведенные с 1951 по 1973 год. Класс «конкурентов» разделен на различные категории, но исторические автомобили 80-х годов, участвовавшие в ралли Монте-Карло также представлены. Правила не являются догмой, и на первое место выходит не дата производства, а историческая значимость того или иного автомобиля.