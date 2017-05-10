Как французы влияют на Nissan? 237 С точки зрения персонала, если бы в культуре Японии были наемные убийцы, то Карлоса Гона давно бы уже прикончили за всё то, что он сделал с компанией Nissan

Любовь к Сан Санычу Пикуленко безгранична настолько, что вопросы к нему приходят от вас по сию пору.

«Добрый день, Александр! Какую машину советуете выбрать: Ravon R4 или Лада Веста? Спасибо»

из республики Татарстан. От лица Александра Пикуленко отвечаю вам, что Ravon R4, он же Chevrolet Cobalt, гораздо лучше, современнее и качественнее, чем «Веста». «Весту» можно взять только в одном случае – если она чисто внешне вам нравится. У нее есть определенная привлекательность, даже несмотря на нецензурную букву во весь борт которую мы на всякий случай называем «икс», в действительности это наша православная «х».Во всех остальных случаях Ravon сильно выигрывает, в том числе и по двигателю, убить который невозможно.

Вот если у Nissan есть семейство VQ, неубиваемые V-образные шестёрки, то на Ravon ставится знаменитейший мотор невыдающейся мощности и выдающегося ресурса.

Причем авторевьюшники когда его катали на ресурсы, постоянно брали пробы масла и смотрели количество металлических вкраплений в масле, то есть определяли выработку двигателя. Как только притерся-прикатался, перестал в принципе заниматься самоуничтожением, и металлические вкрапления в масле были сведены к минимуму.

Это удивительная особенность, говорящая о том, что он из очень качественных материалов, очень грамотный по конструкции. У него есть, конечно, определенные проблемы, это расход топлива. Как всякий атмосферник, он нуждается в некоторых нюансах, и эти нюансы решены не в пользу топливной экономичности. Но сам по себе автомобиль хороший, двигатель хороший, и коробки на него сейчас стоят просто замечательные.

«Есть ли у нас Tahoe с механикой?»,

– спрашивает Рис из Иркутской области. Нет.

Причем их нет не только у нас, их нет в том числе и у американцев. Американцы когда Tahoe делали, они изначально понимали, что машина будет с коробкой автомат. На рычаг селектора они вывели в том числе функции, превращающие машину в тягач, а Tahoe – это один из немногих автомобилей, который с завода уже идет в роли тягача. Он для этого и придуман в первую очередь, не как внедорожник, а как тяжелый полноприводный тягач, на хвосте у которого может быть яхта, дом, или еще что-нибудь важное по жизни.

И у него функционал управления прицепом, превращающий машину в мягкую в повадках и аккуратную в поворотах, возложен в том числе на селектор автомат. Если его оттуда убрать, для американцев это будет совершенно неразрешимая задача, куда все кнопки, функции разложить по панели. И вообще, что в принципе делать с тоннелем, куда воткнуть рычаг управления? Невозможно. Даже не замахивались они.

«Сергей, наверно, так же как вы описывали для американцев японцы делали Nissan Titan 17-го года. Получилось даже агрессивнее, круче и задиристее, чем Ford F150 Raptor. Как по мне, так попали прямо в яблочко», Макс из Беларуси.

Виталий Авилов: «Murano для тех, кого бог обделил тонким вкусом, Qashqai для ценителей».

«Помогите определиться, Tiguan 15-го года или Suzuki Vitara 15-го года»?

Tiguan привлекает габаритами: шире, выше, длиннее. Tiguan – кроссовер, Vitara – внедорожник. Если нужно в грязь, то Vitara, если вы знаете, что будете ездить по городу, то вам это ни к чему, и Tiguan будет прекрасным приобретением.

«Сергей, у нас в семье X-Trail и Qashqai. Снаружи они разные совсем, внутри – копия», пишет Сергей из Санкт-Петербурга.

«Французы влияют на Nissan положительно или никак»?

Однозначного ответа нет, потому что французы пришли со своим пониманием, в том числе культуры производства. Карлос Гон беспощадно уволил огромное количество людей и сократил количество платформ Nissan.

С точки зрения персонала, если бы в культуре Японии были наемные убийцы, то Карлоса Гона давно бы уже прикончили за всё то, что он сделал с компанией Nissan.

С точки зрения эффективности и экономики, Nissan выжил, а до того момента, как пришли французы, он погибал.

Компания Nissan могла совершенно спокойно обанкротиться, а на сегодняшний день она купила Mitsubishi.

«Nissan похоронит Mitsubishi или возродит?»

Nissan придушит Mitsubishi, чтобы доминировать, но оставит его в живых. У Mitsubishi на сегодняшний день совершенно неинтересная на фоне Nissan программа электрификации. Nissan в этом отношении вырвался вперед на несколько поколений. Nissan Leaf – уже нормальная машина, в принципе полноценная, и она даже на монгольское ралли заявлена. Посмотрим, как эта штуковина с пробегом 150-200 километров будет по пустыне Гоби шарашить, где до ближайшей розетки или батарейки тысячи полторы, наверно.

У Mitsubishi нет легкового направления, оно всё скончалось, к огромному сожалению. Раньше были блистательные машины Mitsubishi, вспомните Mitsubishi Sigma, Mitsubishi Diamond, вспомните Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi Eclipse, очень интересные автомобили, нет их. И остается только внедорожное направление. Вот тут Nissan в Mitsubishi видит конкурента.

У них есть свой патруль, у них есть свой Mitsubishi Pajero. Там есть пикап, и здесь есть пикап. И что с ним делать? И как тут быть? Либо попытаться заработать, в том числе развивая или удерживая дилерскую сеть Mitsubishi по всему международному рынку, либо придушить и просто, занимаясь бейдж-инжинирингом продавать это всё опять-таки через чужих дилеров, но по сути своей непосредственно автомобильной марки Nissan.

Слушатель. Здравствуйте! Тут на днях выступал товарищ, по-моему, председатель Союза автомобилистов России, тоже фамилия похожа на вашу. И вот, он заявил о том, что таможенный регламент таможенного союза является обязательным для исполнения на территории Российской Федерации, и что это ни под какое сомнение не ставится. Вот я ставлю под сомнение. Дело в том, что я этот вопрос изучал, когда прошла волна по поводу шипованной резины после декабря месяца. Я тогда обнаружил, что, согласно Конституции, мы подчиняемся федеральным законам. Таможенный регламент Таможенного союза федеральным законом не является. Я понимаю, услышав, какая должность у этого товарища, надо замирать по стойке смирно. Но кроме вот этих слов, я от этого товарища ничего не услышал. Почему я должен соблюдать таможенный регламент? Если можете сказать, скажите, если нет – тоже скажите.

С. Асланян. Неприятность таможенного регламента в том, что он международный документ, а у нас в Конституции записано, что международные документы имеют превалирующую позицию по отношению к нашим.

Слушатель. Еще он ратифицирован федеральным законом.

С. Асланян. Да, и вот по поводу этого самого техрегламента по сию пору есть разные точки зрения. Вы помните, наверно, у меня был Вадим Геворкян в эфире.

Слушатель. Вот я про него и говорю.

С. Асланян. И вот он, как юрист, говорит о том, что он полностью ратифицирован, парламентом одобрен, обязателен к исполнению.

Слушатель. Почему он не назвал номер федерального закона? Я, например, не знаю. Я искал, я не нашел федерального закона, ратифицирующего данный регламент.

С. Асланян. Я тоже его не нашел.

Слушатель. Значит, это просто, скорее всего, словоблудие этого товарища Геворкяна.

С. Асланян. Дело не в этом. Знаете, как всегда, два юриста – три мнения, три врача – пять диагнозов. И его юридическая позиция, тем не менее, нам тоже близка, поскольку он умеет отстаивать в судах наши права, наш шноркель, бампер и лебедку. Даже исходя из того, что этот документ, может быть, даже и не ратифицирован, но и в рамках его, вооружившись параметрами и пунктами, можно выигрывать дела. При этом я знаю точно такие же дела, которые с успехом выигрывались, исходя из того, что эти документы не ратифицированы и не имеют право применяться, а ко всему прочему, не распространяется в своих требованиях на физических лиц. И эти суды у нас по регионам есть, и я о них тоже рассказывал.

И на нашем с Сан Санычем Пикуленко сайте есть даже ссылки на эти решения судов, основа которых проистекала как раз из того, что этот документ не легитимен. Поэтому здесь, как всегда в нашей стране, понимаете. У нас закон – это поле для различных трактовок. Он не бывает однозначным.

Слушатель. Да еще и учитывая наших судей.

С. Асланян. Конечно. А наш судья, как вы знаете – это единственный судья в мире, который имеет право выносить свое решение, исходя из личного убеждения, а не нормы права. Это записано в законе о судьях. Поэтому, если его личная точка зрения…

Слушатель. Ну, там немножко не так, но применяется так, как вы говорите.

С. Асланян. Она не только применяется, она и разрешена. И личное убеждение судьи является весомым фактором в определении справедливости и вины.

Слушатель. Это в отношении доказательства, а не в отношении норм права.

С. Асланян. В отношении доказательства, конечно, его личное убеждение может отвергнуть абсолютно любые доказательства, в том числе и а нашу с вами пользу. И судья здесь, в данном случае считает себя абсолютно правым.

Кстати, в дореволюционной России у нас была совершенно удивительная правовая система, когда прокурор мог в пользу смягчения позиции суда не согласиться с присяжными. В сторону ужесточения – он не имел права. Но присяжные, например, выносили вердикт о виновности, а прокурор говорил: я отменяю ваше решение, человек невиновен, я его освобождаю. Наоборот –нельзя, а смягчить вину и наказание можно. И этим занималась прокуратура. Сейчас мы можем только криво ухмыльнуться по этому поводу, с большой грустью.

Слушатель. Отсутствие у вас наказания – это не ваша заслуга, а наша недоработка.

С. Асланян. Конечно. Спасибо вам. Блестяще, что у нас настолько качественная аудитория, мне всегда чрезвычайно приятно с вами общаться.

Слушатель. Добрый день! Ну, если мы в «Гараже», то можем на любую тему поговорить?

С. Асланян. Конечно! Для того и гараж.

Слушатель. Мы сейчас изучаем вопрос. Вот представьте себе дорожная ситуация: пешеходный переход, нарисована зебра, работает светофор, красный-желтый-зеленый, все правильно. Тут к пешеходному переходу подходит незрячий человек с белой тростью. Он, естественно, не видит светофор, нет вокруг помощников, он начинает переходить по зебре нарисованной. Едет автомобиль. Каковы дальнейшие действия, что должен делать человек за рулем, если незрячий человек переходит по зебре, даже если там будет гореть красный свет?

С. Асланян. Знаете, такой старый анекдот:

— Милочка, вы в этом месяце уже сбили двух пешеходов.

— Да, а сколько можно?

Ни одного нельзя, поэтому если вы видите любого пешехода, уже ступившего на землю, он может быть трижды неправ, вы обязаны предпринять все меры, вплоть до экстренного торможения, для остановки, чтобы, не дай бог, этого пешехода себе украшением на капот не положить.

Слушатель. Белая трость является как бы противовесом сигналам светофора?

С. Асланян. Белая трость во всех случаях является признаком его приоритета.

Она не случайно белая, и вы ее называете абсолютно правильно, потому что формулировка «белая трость» взята из юридических документов.

И по-любому незрячий человек и так находится в совершенно другом мире. Наш мир яркий и красочный, мы всегда уступим, а тем более еще и поможем человеку с белой тростью.

«Здравствуйте, Сергей! 20 лет не садилась за руль. Какой полноприводный автомобиль посоветуете?»,

— спрашивает Марина. Ну, Марина, если вы уже возродили свой навык, доведя его до состояния полной устойчивости, и с каким-то инструктором покатались, и дальше у вас действительно единственная проблема – это какой полноприводный автомобиль взять, то абсолютно любой. Наверное, не крупный, и чем меньше он будет, тем проще вам будет маневрировать, парковаться и понимать, где именно вы притретесь бортом или не притретесь к КАМАЗу, находящемуся справа.

Полноприводных машин по этому поводу довольно много. Сейчас в двойке лидеров друг с другом борются Creta и Kaptur. Kaptur, наверно, вам пойдет чуть больше, просто потому что он очень выигрывает по внешности.

Renault Kaptur – это такая красотуля, и, Марина, когда вы поедете за рулем Kaptur, вы будете красотка в очень красивой рамке. Знаете, такая шикарная фотография на память. И все будут на вас смотреть с упоением и, кстати, за рулем красивой машины вам простят больше.

Creta – это машина для регионов, эта машина для мужика. Creta подразумевает, что вы везете не губную помаду, а картошку, хотя при этом едет она фантастически. На 2-литровом моторе, с коробкой автомат, это очень классная машина, которая вам помогает. Ведь в чем еще прелесть подобных автомобилей? Он не создает вам проблем. Вам не нужно бороться с техникой, вам нужно просто сесть и поехать. Техника будет помогать вам. И Creta вам поможет очень хорошо, и Kaptur справится с этой задачей неплохо.

Если вы болезнь размера уже преодолели, тогда посмотрите сначала на Tiguan, исчезающий с нашего рынка. Смена поколений сейчас происходит по рынку, еще можно их взять. Tiguan очень неплохой, вот этого первого рестайлингово поколения. И здесь же находятся корейцы, Sportage и Tucson. Очень хорошие автомобили, каждый из них вам будет в радость.

Слушатель. Здравствуйте, Сергей, Люберцы. Я, к сожалению, человек не очень богатый, что вы скажете насчет Datsun on-DO?

С. Асланян. Сергей, нота грусти в вашем голосе говорит о том, что мы, наверно, одинаково понимаем преимущества и недостатки данного автомобиля?

Слушатель. Ну, да.

С. Асланян. То есть мы с вами до последнего верим, что где-то в Тольятти из бочки тихонечко опрыскивают при помощи кисточки и кадила японским качеством эти автомобили. Мы же верим в это? Мы же хотим, чтоб так было?

Datsun же – он настоящий японец. Он дороже Калины.

Калина – это урод, не имеющий права на существование, урод по конструкции, по сути, по всему. Калину нужно было в эмбриональном состоянии залить кипятком, чтобы она не родилась. Из нее сделали Datsun.

Этот Datsun ровно настолько лучше «Калины», насколько он дороже. Сразу не сломается, напомнит вам о родном автопроме. Навык крутить гайки и смотреть, течет – не течет, капает – не капает, будет с вами вечно. Вы всегда будете в тренинге. Вы научитесь нагибаться, на четвереньки, заползать под него в одно движение и так же изящно из-под него выбираться.

У меня под наблюдением находится такой Datsun, он сейчас пробежал 60 тысяч. Да, конечно, тут отвалилось, там зазвенело, тут закапало, но едет. Третью зиму подряд заводится, не ржавеет, каких-то серьезных проблем хозяину не доставил. Вечно жить не будет, популярности в Люберцах вам не добавит, но из-под огня вынесет как тачанка. То есть свою функцию тележки до супермаркета выполнит, внедорожником не станет никогда.

Слушатель. Хорошо, ясно.

С. Асланян. Вам стало тревожно после этого? Вы поняли, что «эх, бью картузом об кирзач и иду покупать»?

Слушатель. Нет, я в принципе так и ожидал от него.

С. Асланян. Ну, он такой и есть.

Слушатель. Хорошо, спасибо.

С. Асланян. Пожалуйста. Ну, хоть одной проблемой меньше.

Слушатель. Здравствуйте. Я есть счастливый обладатель XC70 с нелюбимым вами третьим приводом.

С. Асланян. Усеченная версия, два колесика, маленький моторчик.

Слушатель. Да, моторчик хорош. Ну, я машину выбирал сознательно, и совершенно сознательно я выбирал именно передний привод, а не полный.

С. Асланян. Почему?

Слушатель. Во-первых, я достаточно опытный водитель, во-вторых, я не хочу платить за этот полный привод (я не про деньги, я про комфорт). Полный привод, он и шумней, я пробовал, и на дороге он для меня менее комфортный.

С. Асланян. Удивительно, тем более по поводу шума. Видимо, у вас слух чрезвычайно музыкальный, это тоже бывает.

Слушатель. Это да, совершенно верно. Машине уже пять лет, и, вроде бы, пора.

С. Асланян. Да ладно, рано еще.

Слушатель. Или не пора?

С. Асланян. Нет, не пора. У вас ведь претензий нет, полет нормальный. Машина по кузову фантастически удобная. И то, как вы ее используете, позволяет вам всегда четко знать, что вы привезете – увезете, доставите, никаких вопросов не возникнет. А та, например, металлическая решетка под потолком багажного отсека, который отделяет спинку заднего сидения от грузов, она же вообще уникальная, больше ни у кого такого нет. И вы любую машину купите, вы не найдете в ней и 30% удобства, которое содержится в вашей XC70. Поэтому, себя она еще не исчерпала, по механике она вас устраивает, поменять-то ее не на что.

Слушатель. Поменять ее, к сожалению, не на что, потому и звоню. Эта машина, она не в пример предыдущим, это уже пятая или шестая моя Volvo, менее надежна. Всё-таки побыла в руках у Ford, там много чего произошло с ней. Например, система охлаждения, вот этот мелкозернистый радиатор.