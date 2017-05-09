Солидная машина – тест-драйв Nissan Murano 146

Японцы с очень большим уважением относятся к своему клиенту.

И каждый раз, когда они создают какой-то продукт, просто перед тем, как сделать некое абстрактное изделие, они целевую аудиторию изучают очень скрупулезно. У них задача, у них привычка, у них в принципе всю жизнь одна и та же цель – угодить клиенту. Своего внутреннего клиента они знают назубок, поэтому самый требовательный потребитель автомобильной техники – это японец. Именно для него создаются самые изощренные конструкции.

Если посмотреть всерьез на то, что ездит по японским дорогам, то по уровню технической сложности это, наверно, автопарк №1 на планете Земля. Там очень много удивительного. Притом, что дороги-то у них хорошие, и каких бы то ни было климатических катаклизмов нет, чтобы преодолевать это на полном приводе или на полноуправляемом шасси.

Но каждый раз, когда перед японскими конструкторами ставится задача покорить какую бы то ни было страну, или какой-нибудь серьезный рынок за пределами своей привычной территории обитания островов, они впадают в тупик.

Вот приходит к ним начальник и говорит: «ребят, сегодня делаем машины для Америки. Америка? Это где»? Открываем атлас, смотрим. Америка в несколько раз больше, чем Япония. – А кто ж там живет-то? Спросить не у кого. Так, давайте посмотрим в Википедии, в энциклопедии. Ух ты, там живут американцы. А как они выглядят? Ну, наверно, как страна – страна большая, значит, и люди большие. Такие большие люди, они такие увесистые, серьезные. Они, наверно, курят сигары. Точно! Они носят стетсоны, они ходят в сапогах, ковбойских, со шпорами. В России, почему-то именно эти ковбойские сапоги называются «казаки», непонятно.

Ну, все, портрет создан. Да, вот под него мы сделаем автомобиль. И довольно часто, особенно если это какой-нибудь полноприводный серьезный аппарат, с намеком от кроссовера даже на внедорожность, получается такая большая увесистая машина в шляпе, с очень серьезным выражением лица.

И с дизайном тоже у японцев постоянно какие-то нетривиальные промахи, поскольку они знают, что самое красивое на свете, что есть – это сакура.

Это такая корявенькая, тощенькая палочка, у которой розовые цветочки сверху. Ничего краше нет. Краше может быть, наверно, только сад камней, на который можно в созерцательном состоянии веками глазеть. Вот это красота.

Японские машины для внутреннего рынка, мягко говоря, неоднозначны. И каждый раз, когда приходится выплескиваться за пределы своей страны, например, в ту же самую Америку, портрет-то угадан. Понятно, как выглядит американец – большой такой, солидный мужичище. А его вкусовые пристрастия как выглядят? Ну, давайте экспериментировать. Вот и наэкспериментировали.

Nissan Murano. Это уже третье поколение. Модель красиво называется Z52.

Машина сделана в Америке, машина выпускается для американцев. Если японцам сказать, что на свете существует Nissan Murano, то они, конечно, удивятся, потому что у них аналог этой конструкции несколько по-иному выглядит.

Платформа хорошо отработана, платформа довольно грамотно затеяна. Но вот попасть в формат Америки с этой машиной, с этой платформой, конечно, было очень сложно. Но японцы – люди старательные. Они знают: американец должен ездить на Nissan Murano. Поэтому специально под американца будет создан именно этот автомобиль, для того, чтобы человек в шляпе и в ковбойских сапогах чувствовал себя как дома. А как дома? Шляпу на гвоздик, сапоги на табуретку, и из двадцати пяти подстаканников что-нибудь такое, чтобы, если в горле пересохло, можно было промочить.

Но пока одна часть конструкторского коллектива борется в понимании портрета целевой аудитории и как-то выстраивает отношения с дизайном, другие четко знают свой маневр. И японцы идут по пути очень многих автомобилестроителей, когда за точку отсчета в создании машины они берут всё-таки не платформу, а двигатель.

А в арсенале фирмы Nissan есть знаменитый двигатель семейства VQ.

Моторчик фантастический. Моторчик вообще-то дебютировал чрезвычайно давно, в 94-м году. Вот это семейство V-образных шестёрок – это семейство 94-го года. Он на Nissan Cefiro появился, потом потихоньку стал обрастать в объеме. Он алюминиевый. У него голова алюминиевая, у него кованые шатуны, у него кованое колено и развал 60 градусов всегда. А вот по объему цилиндров он, конечно, разный. Поэтому он есть 2.0, он собственно на Nissan Cefiro и появился в объеме 2.0. А дальше пошло нарастание – 2.5, 3.0, 3.5, далее со всеми остановками.

Этот двигатель на протяжении десятилетий занимал первое место в рейтинге двигателей планеты Земля. Этот двигатель по своей надежности, наверно, один из самых выдающихся. Чтобы убить двигатель этого семейства, нужно стараться специально, нужно туда гвоздей насыпать, песка какого-нибудь, еще что-нибудь туда засунуть, чтобы можно было наконец-то его заклинить. В остальных случаях этот двигатель живет, преодолевая недоразвитость сервиса и недотепистость владельца.

И когда компания Renault ходила по миру и так присматривалась, за кого б замуж-то выйти? Кстати, в Америке есть женихи. В свое время в Швеции пытались жениха себе найти – за Volvo замуж выйти. Не особо получилось. Бац! А у Nissan-то приданое какое! У него же есть двигатель семейства VQ. Всё, брак. Брак по расчету.

Каков результат этого брака? Двигатель семейства VQ на сегодняшний день ставится на 116 моделей концерна Renault, Nissan, Samsung, Infinity. А также, благодаря бейдж-инжинирингу, даже на некоторые автомобили с логотипом Suzuki, Mitsubishi, а заодно знаменитые гоночные Dallara. На этом двигателе даже ездит семейство Nissan Z, знаете, есть такие резкие спортивные автомобили. Это всё он, это всё тот же самый мотор.

И вот, нам повезло, этот потрясающий двигатель стоит под капотом Nissan Murano. Он там стоит всегда. Если Murano существует, то у него под капотом стоит именно этот мотор. Ну, и вариатор, ну и да, полный привод. И всё это абсолютно неважно, потому что за подобный двигатель можно простить непонимание дизайна, непонимание американской либо любой другой целевой аудитории.

И те люди, для которых инженерная составляющая транспортного средства играет более весомую роль, чем все остальные антуражные аксессуары, они могут выбрать себе данный автомобиль из-за двигателя и больше никогда не звонить в программу «Гараж», спрашивая, а долго ли проживет этот мотор. Этот мотор переживет вас!

Этот мотор будет жить вечно. Этот мотор после того, как вы машину продадите либо, не дай бог, убьете, оттуда аккуратно выдернут и поставят на что-нибудь еще. У нас в стране он заявлен мощностью 249 лошадиных сил. И он на себе таскает практически все «Ниссаны», какие у нас есть под подобный тип и размер. Nissan Maxima у нас с этим двигателем была, Nissan Teana, а так же полный брат-близнец Nissan Pathfinder.

Здесь, конечно, большая загадка, зачем нужно иметь в гамме два одинаковых автомобиля, зачем нужно продавать в России этих двух американцев, Pathfinder и Murano?

У них одинаковый мотор, одинаковая коробка, одинаковая платформа. У них одинаковое всё, кроме внешности. Единственное отличие у них в том, что Murano пятиместный, а Pathfinder семиместный. Вот если вам еще нужно к этому хорошему двигателю пару дополнительных табуреток в багажнике, то тогда вы идете и за эти же самые деньги, практически копейка в копейку, покупаете себе семиместную разновидность. Если вам это не нужно, вы покупаете себе за эти же самые деньги пятиместную под названием Nissan Murano. Благо, стоят они абсолютно одинаково.

И вот, этот большой американский автомобиль выполнен в дизайне, который в Японии, скорее всего, считают за таковой, а во всем остальном мире воспринимают как карикатуру.

Ну, да, в свое время Mitsubishi по этим граблям прогулялась, сейчас Nissan себе подобные прогулки позволяет. И, к счастью, очень многим людям абсолютно неважно, как выглядит эта машина. Особенно, тем самым американцам, которые в сигарном дыму, надвинув шляпу на глаза, едут по своим делам, не обращая внимание на то, что снаружи, сосредоточившись на том, что внутри. А что внутри?

На нашем рынке это одна из немногих машин, которые позволяют себе эту роскошь: светло-кремовый салон, почти белый. Вот эти вот почти белые, с легким кремовым оттенком, кожаные кресла, такая же торпеда. И, о чудо! Такого же цвета руль. Руль, конечно, затирается довольно быстро. Но вы распахиваете дверь, вы, не измазавшись о порог (благо, дверь настолько обширная, с серьезными уплотнителями снизу, что порог всегда остается чистым), инсталлируете себя в огроменный аппарат под названием Nissan Murano. Погружаетесь в это великолепие легкого кремового оттенка, нашариваете кнопку «Старт», нажимаете на нее, оживляете двигатель семейства VQ объемом 3,5 литра, переводите селектор CVT в «drive» и едете.

И едете вы на этой машине, при всей ее невероятной мощности и огромном потенциале, как на очень серьезном тяжелом автомобиле. Машина ни в коем случае не дарит вам легкость. Вот, кстати, Pathfinder в этом отношении гораздо легче на подъем. Там наступил – он сразу куда-то стрельнул, понесся.

Murano, он посолиднее. У него такой хитрый прищур довольно спорного лица, что эта машина должна уж и как-то весомо вести себя в потоке. И под седлом ковбоя в казачьих сапогах она ведет себя именно так, как было начерчено на кульмане в графе «Портрет целевой аудитории». Степенно, обстоятельно, перекладывая руль галсами, не торопясь, слушая музыку, из которой всё-таки следует, что американцы – глухие ребята, потому что когда у них над ухом стреляли либо медведь по ушам топтался, у них все музыкальные оттенки пропали, ну бас звучит громко.

И в багажнике к запаске насмерть прикручен сабвуфер, который вам придется как-то оттуда выковыривать, потому что под этим сабвуфером лежит отвертка, которой его можно снять. Поэтому если у вас с запаской какие-то трудности, то вам сначала нужно будет решить музыкальную проблему, со шкатулкой, а потом уже с запасным колесом.

Но звук есть? Есть. Руль кремовый? Кремовый. Двигатель потрясающий? Потрясающий. Вам что еще надо? Вам нужно было пять мест, и вы их получили.

Murano тем еще интересен, что, поскольку он выглядит нетривиально, на него, конечно, заглядываются. Машина всегда выпадает из общего ряда, и если здесь была некая дизайнерская беспомощность, когда они не понимали, что такое хорошо и что такое плохо, в любом случае они решили очень важную задачу узнаваемости.

Nissan Murano с кем бы то ни было перепутать совершенно нереально. Nissan с Nissan можно. Когда «Ниссаны» стоят, как сосиски разной длины, в общем ряду, не всегда догадаешься, какая из них модель какая. Но по X-Trail, например, и Qashqai это очень видно. Не отличишь. Даже когда все три подсказки знаешь, подходишь, начинаешь линейкой мерить – какая машина длиннее, та и оказывается X-Trail. С Murano в его стилистике чуть-чуть больше некой автономии облика, но зато все точно знают, что это Murano. Если такая задача стояла – достигнуто.

В сухом остатке вы получаете машину, у которой очень удобная трансформация по салону. Задние сиденья, например, из багажника раскладываются специальной клавишей чисто механически. Вы ее дергаете – спинка ушла. А когда ее нужно поднять, вы же американец!

Русский человек спокойно, зная, что у него радикулит сейчас хрустнет, тем не менее берет и при помощи своей физической силы откидывает спинку назад. Здесь – нет. Здесь кнопочка электропривода. То есть туда складывает механика, обратно, на более тяжелую работу, подрядили электрический мотор. Нажимаете на кнопочку – спокойно поднимаются спинки заднего сидения.

Места настолько много, представьте себе, это же платформа семиместная! То есть огромный багажник, огромное место, для сидящих сзади. Два монитора. Они могут вам выносить мозг на протяжении всей поездки теми мультиками, которые смотрят у себя сзади.

Наушников нет, хотя можно их подключить. Специальный пульт, два вот этих дисплея, там дети у вас резвятся. Даже взрослые люди резвятся, потому что могут сплясать на задних сидениях, а могут спокойно закинув ногу на ногу ехать.

А вы здесь у себя на капитанском мостике управляете мощным мотором, у вас штурвал, у вас легкие внятные тормоза. У вас справа пассажир, до коленки которого вы, кстати, не дотянетесь, потому что нужно лезть через огромный забор. Там такой серьезный бруствер, что даже в порыве соблазнения у вас ничего не получится, придется останавливаться и переползать на заднее сидение.

Но, солидная машина, по цене практически такая же, как все. И ровно настолько, насколько она смогла вас привлечь, вот ровно настолько, как всякий истинный японец, она сможет вам угодить.