На Поволжье рулит Lada Granta
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На Поволжье рулит Lada Granta
Май 09 20:03 2017

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в Приволжском ФО по итогам января-марта 2017 года и составило рейтинг самых популярных моделей.

Согласно результатам исследования, на рынке Поволжья лидирует LADA Granta, которая за первый квартал нынешнего года разошлась тиражом в 6,5 тысяч автомобилей, продемонстрировав падение на 12,2%. На втором месте – KIA Rio, показатель которого составил чуть более 6 тыс. экземпляров, что на 35,7% больше, чем год назад.Lada Granta

LADA Vesta занимает третью позицию в рейтинге со своими 5,7 тыс. реализованными автомобилями (+80,6% по сравнению с I кварталом 2016 года). Вся тройка лидирует с большим отрывом. На четвертом месте в рейтинговой таблице – Hyundai Solaris (3,1 тыс. шт.; +7,9%), на пятом – LADA XRAY (2,5 тыс. шт.; +186,0%).

Отметим также, что рынок новых легковых автомобилей в Приволжском ФО по итогам I квартала 2017 года составил 66,8 тыс. шт., показав рост на 10,5%.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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