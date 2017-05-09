Новый «развод» в московском такси от киргизских «специалистов» 441

Не все хотят работать честно, но эти ребята совсем оборзели.

Рассказ Александра Беленького о новом способе развода клиентов в GetTaxi.

Было это пару недель назад. Прилетаю в Москву, выхожу из терминала в Шереметьево и заказываю такси через приложение. В аэропорту всегда пасётся куча таксистов, заканчивающих предыдущие поездки, так что заранее можно не заказывать. Так и в этот раз: водитель как раз рядом. Принимает заказ, через минут перезванивает и называет номер машины.

Смотрю, что-то не ладно. Модель совпадает — VW Polo, а вот цифры номера другие. Через 5 минут подъезжает “та самая” машина. Чувствую подвох, но сажусь: в тот день я торопился, и отменять заказ прямо перед водителем и спорить с ним не было желания.

Едем по адресу. Всё в порядке. Обычный паренёк-водитель родом из Киргизии, отзывается на то же имя, что и в программе. Ну мало ли, зарегистрированная машина в ремонте, потому и номер не совпадает (Так он и ответил на вопрос). Привёз в пункт назначения. Заканчиваем поездку, забираю чемодан, выхожу. Обращаю внимание, что водитель заходит в странное приложение с координатами GPS перед тем, как нажать кнопку “Завершить”.

Чек и списания я смотрю уже в квартире. С водителями никогда не спорю, зачем провоцировать конфликт? Сервис с ним потом разберётся, если шофёр насчитал лишнего. Но в этот раз — прямо чудеса. Поездка обошлась в “красивые” 999 рублей, хотя такой круглой суммы у меня не получалось ни разу на этой маршруте. Захожу в почту, а там увлекательный скриншот: оказывается, меня не просто отвезли по совсем другому адресу. Мы в буквальном смысле ЛЕТЕЛИ ПО ВОЗДУХУ.

Конечно, я сразу написал в техподдержку и рассказал обо всём, что случилось. Гетт в лице Анастасии довольно быстро пересчитали сумму и вернули “лишние” 139 рублей, сообщив, что “Подобные действия со стороны водителя недопустимы. Мы обязательно проведем работу для исключения повторения”, но почему-то мне кажется, что они ничего для этого не сделают, да и не смогут сделать. Максимум — уволят этого водителя (на момент написания заметки, спустя 2 недели после происшествия, его аккаунт активен).

Как я вижу эту мошенническую схему. Есть группа людей, предварительно сговорившихся о том, что будут “бомбить” вместе под одним аккаунтом в Гетт. “Официальный” водитель прошёл все курсы и получил лицензию, а также доступ к базе заказов сервиса. Его машина (либо телефон) физически находится в аэропорту “Шереметьево”. Когда поступает заказ, он передаёт его своему товарищу на незарегистрированной машине, которая стоит в непосредственной близости от аэропорта.

Лжетаксист везёт клиента по адресу, после чего подменяет свои координаты в конце поездки, и ещё раз после того, как клиент вышел. Машина “освобождается”, и снова оказывается в аэропорту. Официальный гетт-таксист выступает диспетчером-посредником, и через пару минут другой киргиз-приятель начинает выполнять заказ. Первый же спокойно возвращается на точку сбора.

В этой схеме почти нет ошибок и шансов попасться. Сумма примерно равна той, что обычно платит пассажир за поездку из аэропорта по адресу в Москве. Адрес в Новогиреево — обыкновенный фейк, а подменить GPS проще простого, есть десятки приложений. Другой пассажир не заметит подвоха, вот только у меня эта сумма не фиксирована, и всегда получается разная. Да и такси по воздуху не летают. Вот только интересно, почему Гетт не ведёт реальную борьбу с такими мошенниками?

Мой вам совет: если приезжает не та машина, которая указана в приложении – посылайте таких водителей лесом. В случае аварии или другого происшествия, вы никогда ничего не докажете.

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