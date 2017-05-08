В Китае выпустят первый электромобиль Volvo

Новинка будет создана на базе компактной модульной архитектуры (CMA) Volvo, разработанной специально для моделей небольшого размера. Продажи электромобиля стартуют уже в 2019 году, экспорт его по всему миру будет осуществляться из Китая, сообщает пресс-служба Volvo Cars.
Как отмечается, решение начать производство первого электромобиля в истории компании на территории Китая подчеркивает ключевую роль этого рынка в будущей электрификации модельного ряда Volvo. В то же время это свидетельствует о растущем потенциале Китая как производственного центра для автомобильной индустрии.
На сегодняшний день Китай является крупнейшим в мире рынком для электромобилей. Страна ставит перед собой амбициозные цели – еще больше увеличить продажи электрических и гибридных автомобилей с тем, чтобы решить проблему загрязнения воздуха и загруженности дорог в больших городах.
Компания Volvo Cars рассчитывает продать до миллиона автомобилей с электрическим приводом, включая полностью электрические модели и гибриды, к 2025 году. В настоящий момент также ведется разработка полностью электрического автомобиля на базе архитектуры масштабируемой платформы SPA. Кроме того, Volvo планирует выпустить гибридные силовые установки с применением технологии зарядки аккумуляторов от обычной электросети (Plug-in) для всех автомобилей модельного ряда.
Volvo располагает тремя производственными центрами в Китае. Завод в Дацине выпускает автомобили 90-й серии, завод в Чэнду специализируется на 60-й серии, а завод в Люйцяо будет производить автомобили 40-й серии.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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