Топ-5 кроссоверов на российском рынке до 450 тысяч рублей
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Топ-5 кроссоверов на российском рынке до 450 тысяч рублей
Май 08 18:03 2017

Автомобильные эксперты проанализировали рынок в России и составили список популярнейших кроссоверов с пробегом, стоимость которых не превышает 450 тыс. рублей.

Первое место в рейтинге специалисты отдали внедорожнику Honda CR-V 2001 года выпуска. Стоимость авто варьируется от 350 до 450 тыс. рублей. Вторую строчку в рейтинге занял джип Toyota RAV4. Японское авто с пробегом можно купить за 400-450 тыс. рублей. Тройку списка замкнул кроссовер Honda HR-V, за который также придется выложить порядка 450 тыс. рублей.

Кроме того, в топ-5 были включены Mitsubishi Pajero — 350-410 тыс. рублей и российский Chevrolet Niva, за который придется отдать менее 450 тыс. рублей.

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Chevrolet NivaHonda CR-Vhonda HR-VMitsubishi PajeroToyota RAV4кроссоверы
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AMSRUS
AMSRUS

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1 комментарий

  1. Андрей Викторович Дуденков
    Май 08, 18:21 #1 Андрей Викторович Дуденков

    куча какого-то шлака. а MB w163 нет

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