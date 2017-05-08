Первые беспилотники поедут по России через 8 лет 13

Отечественные эксперты считают, что первые беспилотные автомобили начнут появляться на российских дорогах примерно к 2025 году.

По словам специалистов, следующие восемь лет понадобятся для создания необходимой инфраструктуры, которая позволит «беспилотникам» нормально функционировать.

Так, для адекватной работы самоуправляемых транспортных средств необходима качественная разметка и дорожные знаки, что далеко не всегда обеспечено на российских автодорогах. Кроме того, на сегодняшний день не существует нужной законодательной базы, которая бы регулировала сферу использования «беспилотников».

Нынешняя нормативная база не в состоянии определить ответственность сторон в случае попадания самоуправляемого автомобиля в ДТП. А вот к 2025 году все необходимые юридические нюансы уже должны быть учтены в новой нормативно-правовой базе. В то же время, в некоторых западных странах тестирование беспилотных авто выходит на новый уровень, и уже через два-три года на дорогах крупных мегаполисов планируется появление полноценных «беспилотников».

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