Volkswagen будет продвигать автомобили на газе

Об этом заявил гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер.
Как пишет газета «Ведомости», крупнейший автопроизводитель Европы для преодоления последствий «дизельгейта» пытается понизить неэкологичные выбросы своих автомобилей, для чего взял курс на электромобили и технологии по экономии топлива. По словам Мюллера, в компании пытаются мыслить нестандартно и найти решения, которые могли бы работать хотя бы на протяжении переходного периода длиной в 10-20 лет.
Volkswagen намерен в ближайшие пять лет втрое увеличить инвестиции в разработку гибридных автомобилей и автомобилей с электрическим приводом до 9 млрд евро. До того представители Volkswagen объявляли о планах представить четыре демократичных модели электромобилей в 2019 году.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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