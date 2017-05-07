Покусились на святое 133

Согласно старой доброй традиции автомобильных путешествий, музыку в пути всегда ставит водитель.

Но теперь, похоже, этому пришёл конец.

Немецкая компания Volkswagen вдруг решила делегировать эти полномочия пассажирам благодаря новому мобильному приложению Media Control. Оно доступно для планшетов и смартфонов под управлением операционных систем iOS или Android и позволяет любому человеку в автомобиле управлять мультимедийной системой через WLAN-соединение. Кажется, это не очень хорошая идея, тем более что приложение позволяет себе слишком много.

К примеру, с помощью Media Control можно переключать радиостанции и музыкальные треки с внешнего носителя, регулировать громкость и настраивать звук аудиосистемы. Но что особенно возмутительно, любой пассажир может подключить к автомобилю свой гаджет и воспроизводить музыку с него вопреки желанию водителя! Впрочем, если выбор пассажиров ему не понравится, он может отключить WLAN-соединение в любое время.

Но это ещё не всё! Приложение позволяет пассажирам подключать свои телефоны к штатной системе громкой связи, а ещё у подключенных к автомобилю пользователей есть доступ к навигационной системе, благодаря чему можно отслеживать на смартфоне или планшете ход поездки или даже задать новый пункт назначения. Media Control работает на моделях Volkswagen, оснащённых мультимедийной системой Discover Navigation.



