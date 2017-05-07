Обновлённый SsangYong Korando 56

Компания SsangYong представила обновленный кроссовер Korando для европейского рынка (в России модель продается под названием Actyon).

Продажи вседорожника уже стартовали в Великобритании. Модель получила ряд изменений во внешности и интерьере.

Новинка отличается от дорестайлинговой модели совершенно другой радиаторной решеткой, а также видоизмененными фарами головного света и противотуманками, выполненными в стилистике модели Tivoli и Tivoli XLV. Кроме того, Korando получил новые светодиодные дневные ходовые огни с 11 LED-элементами в каждом. В салоне появилось другое мультифункциональное рулевое колесо с подогревом.

Кроссовер будет предлагаться с информационно-развлекательным комплексом с семидюймовым сенсорным дисплеем, спутниковой навигацией TomTom, камерой заднего вида, а также с парктроником спереди и сзади.

В Великобритании кроссовер доступен с единственным 2,2-литровым дизельным мотором, развивающим 178 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель способен работать с шестиступенчатой механической коробкой или с «автоматом» фирмы Aisin аналогичного диапазона. На некоторых других европейских рынках также будет доступен двухлитровый бензиновый мотор.

В России предлагается дорестайлинговый Korando/Actyon, который комплектуется бензиновым агрегатом объемом два литра, выдающим 149 л.с. и 197 Нм крутящего момента. Цены на кроссовер начинаются от 1 169 000 рублей.

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