Обновлённый SsangYong Korando

Продажи вседорожника уже стартовали в Великобритании. Модель получила ряд изменений во внешности и интерьере.
SsangYong Korando
Новинка отличается от дорестайлинговой модели совершенно другой радиаторной решеткой, а также видоизмененными фарами головного света и противотуманками, выполненными в стилистике модели Tivoli и Tivoli XLV. Кроме того, Korando получил новые светодиодные дневные ходовые огни с 11 LED-элементами в каждом. В салоне появилось другое мультифункциональное рулевое колесо с подогревом.
Кроссовер будет предлагаться с информационно-развлекательным комплексом с семидюймовым сенсорным дисплеем, спутниковой навигацией TomTom, камерой заднего вида, а также с парктроником спереди и сзади.
В Великобритании кроссовер доступен с единственным 2,2-литровым дизельным мотором, развивающим 178 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель способен работать с шестиступенчатой механической коробкой или с «автоматом» фирмы Aisin аналогичного диапазона. На некоторых других европейских рынках также будет доступен двухлитровый бензиновый мотор.
В России предлагается дорестайлинговый Korando/Actyon, который комплектуется бензиновым агрегатом объемом два литра, выдающим 149 л.с. и 197 Нм крутящего момента. Цены на кроссовер начинаются от 1 169 000 рублей.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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