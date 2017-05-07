Уникальный человек 59

Сергей Асланян. Сегодня у нас гостевой эфир. Он как всегда требует определенного подхода, потому что каждый раз, когда ко мне приходят люди подобного уровня, я теряю свое многословие и становлюсь практически косноязычным.

Дело в том, что большинство людей хранит свои автомобили на улице. Ну, как я, например. Некоторые хранят автомобили в гараже.

Гость сегодняшнего эфира – Александр Иванович Хлупнов. Он свою машину хранит в политехническом музее, в основной экспозиции в автомобильном отделе. Это совершенно уникальный автомобиль, на который изредка можно прийти и посмотреть. Не так давно он был явлен миру.

В политехе идет реконструкция (я подозреваю, что пожизненная), и судя по работе политеха, она закончится тем, что там больше не будет никакого автомобильного музея. Но, тем не менее, есть этот частный бриллиант коллекции Александра Ивановича Хлупнова. Это маленькая машинка Peugeot Bébé, она дореволюционная по году выпуска.

На самом деле, это не единственное, что есть в биографии Александра Ивановича, потому что он, как следопыт автомотостарины, человек, прошедший большими тропами поиска различных автомобилей, владения ими и знаний по автомобильной истории, пришел для того, чтобы как раз тряхнуть той историей и стариной, которую накопил. Благо, есть, что вспомнить, о чем поговорить. Здравствуйте!

Александр Иванович Хлупнов. Добрый день!

С. Асланян. Александр Иванович, ну ваш-то путь был предопределен. Вы родились – а у вас уже Peugeot Bébé.

А. И. Хлупнов. Нет, не совсем. Она появилась чуть попозже, в 40-м году появилась, а я в 39-м. Это для моей сестры.

С. Асланян. Всё-таки папа решил, что сначала будете вы, а потом уже автомобиль.

А. И. Хлупнов. Ну, так получилось.

С. Асланян. И с тех пор в вашей семье есть уникальным раритет. Но он стал толчком к тому, чтобы ваша биография состоялась в автомобильной теме гораздо более масштабно, чем просто обладание просто одним просто уникальным автомобилем.

А. И. Хлупнов. Понимаете, когда нам говорят о коллекции, большие – маленькие, но вопрос в том, что неважно, сколько вещей в коллекции. Главное – что это за вещь. И, к сожалению, на тот период времени, когда она стала известной, это была единственная дореволюционная машина в нашей стране в личных руках.

С. Асланян. С тех пор мало что изменилось.

А. И. Хлупнов. Нет, почему? Сейчас уже кое-какие машины люди привозят. Уже не является проблемой автомобиль Ford T, который спокойно могут привезти, и ряд других. Привезли Hispano-Suiza, привезли 16-цилиндровые «Бьюики». То есть все эти машины появились у нас в стране.

С. Асланян. Да, есть на чем прокатиться по улицам родных городов.

А. И. Хлупнов. Да, но я имею в виду, что это машина, которая действительно не привезена как завоевание во время войны, как реликвия. Это то, что было куплено в нашей стране, привезено как обычные нормальные вещи. Вот поехал человек, купил машину, привез, стал владельцем машины.

С. Асланян. И после этого Александр Иванович Хлупнов превратился сначала в коллекционера, а потом всё-таки в активиста движения, которое у нас имеет аббревиатуру САМС – «Следопыты автомотостарины». И это была полуподпольная организация под гнётом советской власти, потому что владение подобными автомобилями вызывало невероятные подозрения.

А. И. Хлупнов. Да я бы не сказал. Понимаете, в чем особенность? Это люди неправильно понимали те законы, которые были. Законы были на право покупки нового автомобиля, а что касается покупки старинного, вернее, подержанного автомобиля – ограничений не было никаких. Вот у нас в клубе был такой товарищ Борис Нестеров, который сказал, что, вроде бы, на него кто-то писал, но закон был только на покупку нового автомобиля. А подержанные ты мог купить всегда.

С. Асланян. Кстати, для нашей аудитории: закон – не о том, что можно пойти и купить. Закон – о том, что не пойдешь и не купишь. В разные времена, он имел разные формы, но всегда упирался в то, что свободной продажи новых автомобилей в нашей стране не было.

А. И. Хлупнов. Она была по согласованию с руководством.

С. Асланян. Да-да, она была абсолютно свободная, непременно. А также для людей, у которых были чеки Межпосылторга, они могли спокойно купить «Волгу» за 15 тысяч чеков, а если на доллары, то за 1200 долларов. Но таких было 8 человек в нашей стране.

А. И. Хлупнов. Ну, это не моя компетенция. Я знал, предположим, человека, который был Замминистра Внешторга. Он привез оттуда машину.

С. Асланян. Да, такие случаи тоже были. Но о том, как офтальмолог Святослав Фёдоров снабдил политбюро «Мерседесами» S-класса – это другая история. Из привезенных десяти штук одну ему, так уж и быть, позволили. Но, Александр Иванович, а ваш-то личный гараж? Была незыблемая точка отсчета Peugeot Bébé где-то 1913-14-го года выпуска, но ведь она в основном была реставрирована и на съемках себя показывала. А катались вы, я ж помню вот эти потрясающие кадры, за рулем удивительных машин вы бывали.

А. И. Хлупнов. Понимаете, в чем дело. Если говорить про проезды, первый раз, когда стали в стране известны мы – это был 66-й год. Уважаемая газета «Известия» и ее еженедельник «Неделя» объявили лозунг, что проведут парад старинных машин в программе «Праздник автомобилиста». И, если я не ошибаюсь, 5 октября 1966-го года такой парад состоялся. Его готовили, о нем говорили, были газеты. Ну, это надо показывать, а не говорить, понимаете.

С. Асланян. Нет, можете поговорить, ничего страшного.

А. И. Хлупнов. Можно говорить, но это нужно увидеть своими глазами. И вот тогда организовали, и так как организовывали очень уважаемые люди, я имею в виду, начальник Главмосавтотранса Губерман и другие, то они сумели организовать пробег машин по Москве.

С. Асланян. У Губермана своя машина была или ему просто дали разнарядку организовать?

А. И. Хлупнов. Он организовывал.

С. Асланян. Молодчина.

А. И. Хлупнов. Об этом речи нет, чтобы я мог знать, у кого что есть. Это разные вещи. Факт остается фактом: там было несколько колонн. Первая, главная, колонна была – это колонна старинных машин. Ее открывал под номером 100 автомобиль ГАЗ А, на котором ехал командор этой колонны. 101-я машина, это была Benz Velo, привезенная из Санкт-Петербурга. Да простят меня, что я называю его так, тогда это был Ленинград. И третья, 102-я, шла Peugeot Bébé. Остальные были более юные машины. И вот, дальше была колонна – туристические, спортивные машины, еще какие-то – всего чуть ли не 300 машин было. Но во всей прессе говорили только о первой части, о первых ста машинах, или даже меньше.

С. Асланян. Ну, компетенция прессы была в тот момент не на высоте.

А. И. Хлупнов. Понимаете, в чем дело. Мне трудно сказать о компетенции, потому что там по-всякому, кому что нравится… Во-первых, это было впервые. Кто-то что-то говорил. Но это неважно. Я могу сказать, что перед парадом в наш гараж судорожно прибежало три или четыре корреспондента, чтобы запечатлеть машину и что-то еще. Так как не удавалось сделать снимки, то некоторые снимки пошли мои. Они появились там – то, что снимал я.

С. Асланян. Так началась в том числе и публицистическая биография Александра Ивановича Хлупнова.

А. И. Хлупнов. Это мне трудно сказать, там дальше скажут. Публицистическая, я считаю, что это тогда, когда мой заведующий кафедрой приобщил меня писать книжку, я называю учебником, он называет учебным пособием, «Прикладная аэродинамика», которая вышла в 71-м году. В 74-м, извините. До этого методические пособия и прочее – это не в счет.

С. Асланян. Какая многогранность!

А. И. Хлупнов. Потом захотелось что-то, и я убедил редакцию Массовой радиобиблиотеки, выпустилась книжка «Любительские усилители низкой частоты». Это было в 1976-м году.

С. Асланян. Это потому что вы еще и специалист по радио.

А. И. Хлупнов. Ну, а как же, слушать-то хочется.

С. Асланян. На всякий случай уточню для аудитории, что у Александра Ивановича еще и коллекция автомобильных радиоприемников, особенно тех, когда они были крупного размера и не очень подъемные по массе.

А. И. Хлупнов. Нет, вы не правы. Автомобильные приемники крупными по размерам никогда не были. Потому что автомобиль – это транспортное средство, и там большой нельзя.

С. Асланян. На фоне современных… «Жигулёвские» – самые маленькие, а ЗИСовские?

А. И. Хлупнов. Ну, он побольше, но всё равно крепился на подвеске под торпедой.

С. Асланян. Это да. Даже если попытаться с его помощью кого-то убить, получится не с первого удара.

А. И. Хлупнов. Он килограмм 8 весил.

С. Асланян. Всего-то. Маленький портативный приемник – 8 килограмм.

А. И. Хлупнов. Переносной. Это называется переносной.

С. Асланян. И перевозной. Но, Александр Иванович, всё-таки пытаюсь вас аккуратно подвести к разговору о том, что вы начали хвастаться тем, что кроме Peugeot Bébé у вас было много других уникальных автомобилей.

А. И. Хлупнов. Ну, их было не очень много, то есть после Peugeot следующей машиной стал Mercedes 230. Считаем по номерам, это выпуск 39-го года. Чем отличалась эта машина? Это был первый Mercedes, который был выпущен без деревянного каркаса. То есть до этого автомобили Mercedes имели деревянный каркас, обтянутый железом. И это был первый цельный металлический кузов. У нас был очень квалифицированный человек – это Ярослав Дмитриевич Зузик, который сказал, что эту машину готовили, испытывали, даже гоняли по Сахаре. И это, в общем-то говоря, была машина, которую Mercedes надеялись сделать своим флагманом своего производства в дальнейшем. Но началась война, и их было выпущено всего 4300 штук.

С. Асланян. И одна из них наконец-то счастливо обрела хозяина в вашем лице.

А. И. Хлупнов. Была у меня она.

С. Асланян. В каком году вы ее купили?

А. И. Хлупнов. Я ее купил, если я не ошибаюсь, в 79-м году.

С. Асланян. Ну, да, перед Олимпиадой как раз Mercedes.

А. И. Хлупнов. По крайней мере, я могу сказать, что я ездил на Mercedes.

С. Асланян. Да что там ездил – владел по полной программе. Ездить можно и по сию пору, владеть не у всех получается. Кузов закрытый был у машины?

А. И. Хлупнов. Да, закрытый. Это седан.

С. Асланян. Нормальный четырехдверный седан.

А. И. Хлупнов. Именно четырехдверный седан, хороший. Собственно говоря, он отличался очень удобной посадкой. То есть две оценки были такие. Был тот же уважаемый человек Ярослав Дмитриевич Зузик, он был немножко выше рангом, и он обладал Mercedes 540К (Cabriolet С).

С. Асланян. Уникальная машина. Фантастическая.

А. И. Хлупнов. Так вот, он признавал, что в моем Mercedes посадка удобнее, чем в его.

С. Асланян. При том, что у него машина-то открытая.

А. И. Хлупнов. Ну, роли не играет. И второе, как-то на киносъемках снимались также сотрудники ГАИ, это которые сопровождение, которые ездят на мотоциклах. И вот, когда они сели в мой Mercedes, они сказали: куда современным BMW до него с точки зрения удобности посадки. Настоящее кожаное сидение на пружинах.

С. Асланян. Настоящий диван.

А. И. Хлупнов. Причем он достался мне довольно-таки давно использовавшийся, так что мне пришлось все переделывать.

С. Асланян. Пружины остались родные?

А. И. Хлупнов. Пружины остались, конечно.

С. Асланян. Двигатель какой был?

А. И. Хлупнов. Родной двигатель, 230-го. Причем он был, если разбирать Mercedes, то у них есть тенденция менять машину, меняя как бы двигатель постепенно. У них был Mercedes 200, из которого они потом сделали 230, а потом сделали вот эту модель, на которой я ездил. Это была модель 39-го года, которая была реально чуть-чуть побольше.

С. Асланян. Объем какой, сколько цилиндров?

А. И. Хлупнов. Все были 6-цилиндровые, рядные 6-цилиндровые, только то объем был 2 литра, и диаметр цилиндра был где-то около 65, потом стал 75, а потом стал 76.

С. Асланян. И ваш какой из них?

А. И. Хлупнов. У меня был последний, 76-й, уже большего диаметра.

С. Асланян. А клапана были?

А. И. Хлупнов. Нижние клапаны. То есть в клубе у нас было несколько людей, которых можно отнести к разряду экстра-класса знающих. Ну, первый – это всем известный Лев Михайлович Шугуров, а потом не менее знающий, правда, менее известный Валерий Николаевич Беляев.

С. Асланян. А у Шугурова, кстати, машина была?

А. И. Хлупнов. У него был Mercedes 170, но он его так и не сделал, он не смог. Ну, некогда было ему. Хотя я считаю, что в общем среди этих историков или писателей об автомобилях Шугуров стоял, конечно, рангом выше. Почему? Потому что он до того, как стать писателем, журналистом и прочее, он был сотрудником ЗИЛа и разрабатывал гоночный вариант «Москвича» Формулы-1.

С. Асланян. Он закончил Бауманку, он работал в том числе во многих конструкторских бюро и делал знаменитые машины Г-5. И «Москвич Г5» с уникальным двигателем, V-образной восьмеркой с совершенно фантастической коробкой передач.

А. И. Хлупнов. Я имею в виду, что это был человек…

С. Асланян. Да, это был энциклопедически образованный человек, и самое главное, что он был автомобильным инженером и по образованию, и по подходу.



