Больше всего автомобилей эвакуируют с Цветного бульвара и Петровки 21

Московские власти составили список улиц, на которых чаще всего автомобилисты нарушают правила парковки.

Названы улицы Москвы, с которых чаще всего эвакуируют машины.

Как рассказал ТАСС глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, больше всего автомобилей эвакуируют с улиц Цветной бульвар и Петровка.

По словам чиновника, с начала года с Цветного бульвара на штрафстоянки было перемещено около 1,5 тыс. неправильно припаркованных автомобилей. Кроме того, в список улиц, где водители чаще всего нарушают правила стоянки, попала Петровка (1423 автомобиля), Пресненская набережная (1381 автомобиль), проспект Мира (1318 автомобилей) и Профсоюзная улица (1308 автомобилей).

Ликсутов добавил, что каждые сутки в Москве эвакуируется около 800 неправильно припаркованных машин. При этом он подчеркнул, что по столичным дорогам ежедневно перемещается до 3,6 млн транспортных средств.

В конце апреля московские власти запретили парковку на ряде улиц в центре города до 9 мая включительно. Данные меры связаны с репетициями и проведениям Парада Победы. Так, стоянка машин запрещена на улицах Народного Ополчения, Красная Пресня, Баррикадная, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, а также на Триумфальной и Болотной площади.

Кроме того, из центра столицы начали эвакуировать все автомобили без государственных регистрационных знаков или с нечитаемыми номерами. Такие машины признали потенциально опасными, так как их могут использовать для теракта.

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