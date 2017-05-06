Volkswagen раскрывает свои планы 43

Компания Volkswagen в течение 2017 г. представит шесть новых моделей и их модификаций.

Об этом корреспонденту Autonews.ru рассказал представитель немецкого автоконцерна.

Официальные подробности о новинках пока держатся в секрете. По предварительным данным, осенью нынешнего года на Франкфуртском автосалоне дебютирует флагманский внедорожник Touareg следующего поколения. Модель построят на платформе MLB Evo из алюминия и стали, которая уже лежит в основе Audi Q7 второго поколения и быстрейшего в мире серийного внедорожника – Bentley Bentayga.

Новый Touareg прибавит в габаритах и получит совершенно другую внешность. Кроме того, для внедорожника станет доступен новейший мультимедийный комплекс с возможностью управления голосом и жестами, а также адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и автоматического возобновления езды при движении в пробке.

Линейка двигателей будет представлена усовершенствованным трехлитровым дизелем V6 мощностью около 270 л.с., а также бензиновой «шестеркой» аналогичного объема, выдающей примерно 340 сил. В дальнейшем появится версия с гибридной силовой установкой, в состав которой войдет наддувная «четверка» и электромотор.

Кроме того, на мотор-шоу во Франкфурте должен дебютировать хэтчбек Polo шестого поколения. Его построят на модульной платформе MQB A0, благодаря которой модель станет легче, а салон – вместительнее. Для хэтчбека будет доступна полностью цифровая приборная панель, а также информационно-развлекательная система с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Линейка двигателей включит наддувную «четверку» объемом 1,5 литра с системой деактивации части цилиндров при небольших нагрузках. Этот мотор дебютировал на обновленной модели Golf, где развивает 130 или 150 сил. «Заряженная» GTI-версия получит двухлитровую турбированную «четверку», которая сейчас устанавливается на Golf GTI. Предполагается, что мотор, мощность которого составит около 200 л.с., позволит хэтчбеку разгоняться с места до 100 км/ч за шесть секунд.

Кроме того, представители немецкого концерна рассказали, что до 2020 г. Volkswagen будет представлять по две совершенно новых модели ежегодно. В 2018 г. немцы должны показать два седана, а в 2019-м и 2020-м году дебютируют четыре вседорожника. Наконец, корреспонденту Autonews.ru стало известно, что немцы готовят спортивную версию кроссовера Atlas c пятиместным салоном.

За первые четыре месяца 2017 г. Volkswagen уже представил четыре новые модели. Пожалуй, самой главной новинкой стал семиместный кроссовер Teramont (в США выпускается под названием Atlas), который доберется до российского рынка в ноябре нынешнего года.

В Россию будут импортировать автомобили, произведенные в США. Цены на VW Teramont объявят ближе к старту продаж, но уже известно, что модель окажется дешевле, чем Touareg. На российском рынке новинка будет представлена только с бензиновыми моторами объемом 2,0 (238 л.с.) и 3,6 л (280 л.с.) и восьмиступенчатым ​«автоматом». Все версии, включая базовую, будут иметь полный привод.

Источник.



