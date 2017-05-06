Продажи дизельных автомобилей снижаются 25

Продажи дизельных автомобилей в январе-марте упали на 17%.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» по итогам 1 квартала 2017 года провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало модели, оснащенные дизельными двигателями.

Лидером российского рынка среди дизельных автомобилей за первые три месяца нынешнего года стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого достигли 1,7 тыс. экземпляров, что на 12,3% меньше, чем год назад. На втором месте располагается еще одна модель японского бренда – Toyota Land Cruiser 200, результат которой составил 1,4 тыс. автомобилей (-45,7%). Третья строчка принадлежит дизельному кроссоверу Renault Duster (1,4 тыс. шт.), объемы реализации которого выросли на 9,7%.

Замыкают пятерку лидеров BMW X5 (1,0 тыс. шт.; -19,0%) и KIA Sorento Prime (0,8 тыс. шт.; +83,7%).

В ТОП-10 продаж новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями по итогам 1 квартала 2017 года также попали: Volkswagen Tiguan (0,8 тыс. шт.; +1425,9%), BMW 5 (0,8 тыс. шт.;+57,5%), Audi Q7 (0,8 тыс. шт.; -9,9%), BMW Х6 (0,8 тыс. шт.; +1,0%) и Hyundai Santa Fe (0,7 тыс. шт.; +9,3%).

Всего же российские продажи дизельных легковых автомобилей в 1 квартале 2017 года составили 20,8 тыс. единиц, что на 16,5% меньше, чем в 2016 году. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», доля продаж дизельных автомобилей в России в 1 квартале составила 7%.

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