6 мая в Москве ограничат движение
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6 мая в Москве ограничат движение
Май 06 10:00 2017

В субботу 6 мая в Москве на Садовом кольце пройдет мотопарад, объявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

«Этим фестивалем хотим привлечь внимание к безопасности движения и мотокультуре Москвы», — сказал мэр.

Как сообщают Ведомости, в связи с проведением праздника «Москва — город для мотоциклистов» в субботу будет ограничено движение транспорта по нескольким столичным улицам, сообщил ранее департамент транспорта столицы. С 11.00 до 12.00 мск по мере прохождения мотоколонны будет перекрыто движение на Садовом кольце, проспекте Мира, дублере проспекта Мира, в Останкинском проезде и по улице Бориса Галушкина.

На 6 мая в Москве запланировано открытие мотосезона. По оценке заммэра Москвы Максима Ликсутова, летом в середине сезона на московские дороги выезжают до 200 000 мотоциклистов.


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  Article "tagged" as:
байкерымотопарадограничение движения
  Категории:
МотоНовости
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AMSRUS
AMSRUS

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1 комментарий

  1. Никита Хромов
    Май 06, 17:12 #1 Никита Хромов

    Какое-то нацистское название «праздника», т.е. пешеходам и автомобилистам тут не рады? А впрочем, чего ждать от эстонца с гауляйтерской индульгенцией….

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