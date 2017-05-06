6 мая в Москве ограничат движение

«Этим фестивалем хотим привлечь внимание к безопасности движения и мотокультуре Москвы», — сказал мэр.
Как сообщают Ведомости, в связи с проведением праздника «Москва — город для мотоциклистов» в субботу будет ограничено движение транспорта по нескольким столичным улицам, сообщил ранее департамент транспорта столицы. С 11.00 до 12.00 мск по мере прохождения мотоколонны будет перекрыто движение на Садовом кольце, проспекте Мира, дублере проспекта Мира, в Останкинском проезде и по улице Бориса Галушкина.
На 6 мая в Москве запланировано открытие мотосезона. По оценке заммэра Москвы Максима Ликсутова, летом в середине сезона на московские дороги выезжают до 200 000 мотоциклистов.
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Какое-то нацистское название «праздника», т.е. пешеходам и автомобилистам тут не рады? А впрочем, чего ждать от эстонца с гауляйтерской индульгенцией….
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