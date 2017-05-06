Как считает Платон 104

Журналисты лично убедились, как обманывает дальнобойщиков система «Платон».

Издание Автовзляд опубликовало материал о том, насколько корректно функционирует система «Платон».

Минтранс объявил, что готовит поправки в КоАП, освобождающие российских владельцев дальнобойных фур от штрафов за неоплату проезда по федеральным дорогам.

На сайте Министерства транспорта России появилось заявление, что водителей грузовиков массой свыше 12 тонн освободят от штрафов за нарушения при внесении платы за проезд по дорогам федерального значения. Оказывается, министерство и депутаты Госдумы прорабатывают поправки в КоАП, существенно снижающие санкции для российских собственников большегрузных машин. За первое нарушение правил оплаты предлагается снизить штраф с 450 000 до 50 000 рублей, а за повторное — с 1 млн. до 100 000 рублей.

«До принятия данных поправок штрафы с водителей российских транспортных средств за такие нарушения взиматься не будут», – сообщает Минтранс.

Это в любом случае не плохо в свете сомнительной работоспособности системы сбора средств за проезд дальнобойщиков по трассам. При этом поражает легкость, с которой Минтранс по своей воле останавливает действие федерального закона – в данном случае КоАП!

Напомним, что одной из главных причин, по которой дальнобойщики России уже который раз устраивают протестные акции по всей стране, является ненадежная и некорректная работа электронной системы «Платон», с помощью которой, собственно, и собирают деньги с владельцев большегрузов. Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Для этого решили прикинуться владельцами большегруза и оформить разовую маршрутную карту через пресловутую систему «Платон».

«Прокатиться» мы решили по недлинному маршруту – из подмосковного Егорьевска до Твери с заездом в тверской городок Кимры. Регистрация машины в системе «Платон» и прокладка маршрута заняла у нас минут пять – до момента, когда уже нужно было вводить данные кредитной карты для оплаты маршрута.

Кстати, цену разовой маршрутной карты система выставила равной 339 рублям – за проезд по 221,5 километру федеральных трасс. А весь маршрут, по версии «Платона», должен был составить почти 400 километров. После этого мы построили тот же маршрут (Егорьевск-Кимры-Тверь) с помощью сервиса «Яндекс-карты». Его маршрут оказался, во первых, короче на 20 километров, а во-вторых дешевле с точки зрения платы за проезд – почти на 80 рублей или на 25%.

«Яндекс», в отличие от «Платона», не потащил нашего виртуального «дальнобойщика» на федеральное Дмитровское шоссе, а предложил более короткую, быструю (благодаря отсутствию кучи светофоров) и бесплатную дорогу через Краснозаводск, в объезд Талдома. Таким образом подтверждаются утверждения владельцев фур, что «Платон» безальтернативно заставляет их машины совершать перепробеги и еще берет за это лишние деньги.

Получается, не зря мы не стали по-настоящему оплачивать «поездку» нашего виртуального грузовика. Не потому, что пожалели 339 рублей. Просто не хотелось за счет личного кошелька убедиться еще в одной претензии грузоперевозчиков к «Платону». По их данным, система очень любит списать несколько раз подряд плату за одну и ту же поездку.

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