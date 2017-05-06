К черту стереотипы! 2007 Toyota Tundra SKULL 94

Превращение обычной Toyota Tundra в нечто невообразимое, от чего невозможно оторвать взгляд.

Когда вопрос касается тюнинга американских пикапов, начинается настоящая борьба здравого смысла, стереотипов и красивых картинок с американских выставок достижения заокеанской тюнинговой промышленности. Хочется-то, чтобы как у лучших представителей, чтобы выше только звезды и невозможно было глаза оторвать. Плюс еще вмешивается определенная социологическая погрешность наших соотечественников, заявляющих, что большая машина – это подсознательная компенсация каких-то комплексов. Правда, как только у этих граждан появляется возможность стать владельцами большого внедорожника или пикапа — все стереотипы сразу забываются.

Тем не менее, процедура формирования концепции проекта, компонентов, дизайна экстерьера – это достаточно трудоемкий процесс как для самого владельца, так и для компании, которая будет этот проект реализовывать. В любом случае, рано или поздно, консенсус достигается и автомобиль заезжает в боксы на первый этап (о котором удалось договориться раньше всего). Ясное дело, в процессе (и даже после завершения) строительства появляются изменения и дополнения, но это все уже детали, которые не могут повлиять на процесс в целом. Он движется и рано или поздно готовый (хотя бы на ближайшие полгода) проект покинет техцентр и начнет собирать отзывы в реальности. Плохие или хорошие – зависит от конкретного зрителя. Но о вкусах не спорят, поэтому что лайки, что дизлайки – дело привычное.

Проект, о котором мы расскажем вам сейчас, вполне мог и не состояться. Потому как пикап Toyota Tundra 2007 года выпуска появился на территории базы техцентра «4×4 Tundra» в подмосковном Переделкино по вполне обычному поводу – владелец заехал за внедорожной резиной на недавно купленный пикап. Нет, конечно, без переделок не обошлось – прошлым владельцем были установлены 6” лифт ProComp и 20” диски Fuel. Пикап немного стал напоминать те самые образцы с фотографий SEMA Show. И вот счастливый обладатель Toyota Tundra увидел на территории несколько готовых проектов (Toyota Tundra Aurora и другие) и появилась идея сделать что-то не менее крутое и интересное.

В общем, последней каплей стала сильная царапина на левом борту от какой-то подлой ветки в лесу и было решено привести пикап в порядок. Через несколько дней, когда владелец заехал в очередной раз обсудить какие-то работы, решено было детально обсудить пожелания к будущему проекту. Разузнав все детали, решено было взять небольшой тайм-аут на обдумывание предложения по созданию проекта, который был бы интересным, уникальным и устраивал владельца по своей сути.

В итоге, выслушав пожелание воспрявшего духом владельца, у которого появилась надежда на исполнение давней мечты, поспорив о функциональности отдельных элементов и их практичности, приступили к делу. Итак, вводные были следующие: пикап не планируется для использования на бездорожье, во всяком случае, тяжелом, он должен выглядеть внушительно и круто, привлекать внимание окружающих, и быть зажигательным во всех отношениях – с хорошим звуком выхлопной системы, пневматическим сигналом и звуком стереосистемы.

И работа закипела. Начать решили с кузова, поскольку так или иначе кузовных работ пикапу было не избежать. Но просто перекрашивать – это слишком просто и не особенно долговечно. Поэтому начали готовить кузов к нанесению защитного покрытия LINE-X, колерованного в родной цвет – серо-коричневый. Внутреннюю поверхность грузового отсека решено было обработать LINE-X черного цвета. Однако просто покрыть кузов LINE-X – это тоже вполне обычное дело, а нужно было сделать что-то этакое! Поэтому к процессу привлекли художника Елену Неклюдову, которая создала уже немало эксклюзивных композиций, которыми техцентр «4×4 Tundra» может по праву гордиться. Среди нескольких предложенных вариантов были выбраны черепа на передние двери, выполненные методом 3-D композиции и аэрографии, а также имитация заклепок по периметру кузовных элементов. Подобные композиции, благодаря защитному покрытию LINE-X практически вечные.

Естественно, какой тюнинг Toyota Tundra без силового обвеса? Благодаря кризису и курсу доллара, программа импортозамещения коснулась и сферы тюнинга американских пикапов. Техцентр «4×4 Tundra» на базе продукции известных американских фирм, разработал и производит собственные элементы силового обвеса из стали и композитных материалов, которые не хуже, а чаще лучше американских, благодаря устранению некоторых недостатков и небольших изменений под потребности клиентов. На нашем проекте установлен передний стальной силовой бампер «4×4 Tundra» с дугой-кенгурином под установку дополнительного света, проушинами под крепления шаклов и местами для установки противотуманных фар. На кенгурине разместилась светодиодная балка Aurora D-series 30”. Коль скоро на передних дверях появились черепа, то эту тему было решено поддержать и в других элементах – на переднем бампере появились декоративные черепа с интегрированной подсветкой красного цвета. К слову, подобные дополнительные украшения являются незаконными на дорогах общего пользования, поэтому вся дополнительная подсветка выведена на отдельные выключатели и владелец был предупрежден, что пользоваться ими можно только вне дорог — на выставках, на тусовках или на пересеченной местности во избежании проблем с полицией.

Задний стальной силовой бампер также производства техцентра «4×4 Tundra» с дополнительными габаритными огнями, светодиодными фонарями заднего хода и розеткой под прицеп. По бокам заняли свои места стальные силовые подножки «4×4 Tundra» — мало того, что пикап получался достаточно высоким и нужно было облегчить вход-выход, так еще и дополнительная защита порогов кабины совсем не лишняя. Плюс завершенный экстерьер мощного брутального пикапа. Все элементы силового обвеса также обработаны защитным покрытием LINE-X черного цвета.

В кузове пикапа появилась стальная дуга безопасности «4×4 Tundra», на которой разместились светодиодная балка Aurora D-series 40” для освещения пространства перед пикапом и такая же балка для подсветки сзади. Чтобы в кузов не попадали вода, грязь, мусор и вещи, которые находятся внутри, оставались в целости и сохранности, была установлена крышка-роллер.

Поскольку на пикапе уже был установлен 6” американский лифт ProComp, а владельцу хотелось еще выше, а это было чревато кратным увеличением бюджета и серьезным снижением надежности подвески, решено было добавить 3” боди-лифт.

В итоге общий лифт пикапа составил 9”. Для того, чтобы защитить моторный отсек и оборудование, установленное снизу кузова, от грязи и камней, изготовлены пластиковые грязезащитные экраны. А в колесных арках с удовольствием разместились 38” шины на 20” дисках.

Снизу двигатель, коробку передач, радиатор и раздаточную коробку защищает от неприятностей 5 миллиметровая алюминиевая защита MOTODOR. А бензобак – алюминиевая защита ДЗК.

Дальше – только интереснее. Звук. Двигатель Toyota Tundra – 5.7 литровый атмосферник, мощностью 381 лошадиная сила. Настоящий американский двигатель, способный ходить настолько долго, насколько это вообще возможно. При этом на 92-м бензине. Однако многих владельцев тундриков не устраивает звучание штатного выхлопа и начинаются изменения. В нашем случае мы начали с интеграции в штатную систему выхлопа маффлера BORLA ProXS и вывод выхлопа справа перед задним колесом.

Звук сразу стал глубоким и басовитым, однако и этого было мало. К тому же появилась новая идея – сделать выхлоп как у грузовиков – вверх. В США это называется «Truck Style Exhaust» или «Stack Pipe». Сказано – сделано. Снаружи кузова теперь гордо вздымаются вверх две выхлопные трубы, закрытые защитными кожухами. А благодаря дальнейшим манипуляциям с системой выхлопа, звучание стало просто впечатляющим – настоящий спорткар с правильным V8, только видно его очень сильно издалека.

Отдельная история – сигнал. Штатный сигнал на Toyota Tundra вполне ничего, во всяком случае, звучит куда солиднее, чем на Toyota LC200. Однако это тюнинг и тут нужно кардинальное решение вопроса, тем более, что проект создается большой, брутальный, яркий и заметный. Грех не добавить к этой картинке и звуку выхлопа еще одну возможность заявлять о своем приближении и присутствии – пневматический сигнал. Тут также все начиналось относительно мирно – была установлена пневматическая система «4×4 Tundra» — ресивер 20 литров, компрессор и пневматический сигнал Тифон-9 (такой же используется на локомотивах). В эту же систему был интегрирован вывод под шланг подкачки, чтобы иметь возможность подкачивать колеса или пользоваться пневматическим инструментом от штатного компрессора. Через неделю, приехав на доработку глушителя (о чем выше), владелец задумчиво спросил: «Парни, а если две «дудки» поставить, будет же круче?». По итогу, свое место занял второй Тифон-9, а вот систему пришлось переделывать. Точнее, апгрейдить – вместо 20-литрового ресивера снизу кузова, в грузовом отсеке разместился 80-литровый. Туда же переехал и более мощный компрессор (Беркут-24), к которому добавили еще один такой же. Звук получился – как у причаливающего круизного теплохода. В принципе, это и требовалось.

Вишенкой на торте стал череп, разместившийся на капоте – идея «черепного» дизайна все-таки стала главенствующей. К черепу подвели питание и объединили его с подсветкой черепушек на переднем силовом бампере. Теперь в темноте черепа смотрят на всех красными светящимися глазами и предостерегают от лишних движений.

Проект получился действительно впечатляющий во всех смыслах – и внешне, и на слух, и в целом. Большой, мощный пикап, летящий высоко над дорогой, разгоняя окружающую действительность мощным рыком выхлопа, отгоняя зазевавшиеся фуры и низколетящие самолеты пневмосигналом… Американцы точно оценят. А у нас… А у нас подобный проект породит новую волну стереотипов про большие автомобили. Только эти стереотипы не стоят и выеденного яйца, а такой красавец на дорогах страны делает жизнь окружающих немного интереснее и разнообразнее.

Кстати, мы сняли небольшое видео про этот проект:

Сайт техцентра «4×4 Tundra» — 4x4tundra.ru



