Citroen выпустит новое поколение электрокаров 19

Citroen начнет выпуск электрокаров нового поколения в 2020 году.

Французы планируют создать электрические версии большинства своих будущих моделей.

Компания Citroen в 2020 г. собирается начать выпускать электрические модели нового поколения. Об этом изданию Automotive News рассказала руководитель французской марки Линда Джексон.

«Мы не будем создавать отдельное семейство или бренд для электрических машин. Мы хотим предлагать такие автомобили наравне со всей остальной нашей линейкой, чтобы покупатель мог выбрать, какую машину купить – с традиционным мотором или электрическим», – пояснила Джексон.

Новый электрокар Citroen должен быть представлен в 2019 г., а его продажи стартуют годом позже. В основу модели ляжет архитектура e-CMP, совместно разработанная французским альянсом PSA Group (включает компании Peugeot и Citroen) и китайским концерном Dongfeng Motors. Как сообщалось ранее, электромобиль сможет проехать без подзарядки батарей до 450 километров.

На данный момент компания Citroen продает две полностью электрические модели: компакт-кар C-Zero, являющийся перелицованной версией Mitsubishi i-MiEV, а также кроссовер E-Mehari со съемной крышей.

Последний оснащается электромотором мощностью 50 кВт (68 л.с.), который питается от литий-метал-полимерного аккумулятора емкостью 30 кВтч. Максимальная скорость E-Mehari составляет 110 километров в час. В городском цикле максимальный запас хода модели без подзарядки достигает 200 километров, а в загородном – 100 километров.

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