У Renault Duster появился конкурент
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У Renault Duster появился конкурент
Май 05 14:30 2017

На Лондонском автосалоне дебютировал компактный кроссовер MG XS.

Британская марка MG, входящая в китайский концерн SAIC, представила на Лондонском автосалоне кроссовер XS. Новинка призвана составить конкуренцию Dacia Duster (в России продается под брендом Renault) и SsangYong Tivoli, сообщает Auto Express.

MG XS

Передняя часть кузова вседорожника выполнена в стилистике электрического концепт-кара E-Motion, показанного в апреле на Шанхайском автосалоне. Внешность новинки создавалась совместными усилиями специалистов в дизайн-студиях в Великобритании и Китае.

MG XS

После старта продаж новинка будет доступна с двумя бензиновыми моторами. Базовый кроссовер получит наддувный агрегат рабочим объемом один литр, развивающий 125 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Кроме того, будет доступен 1,5-литровая турбированная «четверка», выдающая 166 сил и 250 Нм. Трансмиссии – шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

MG XS

Предполагается, что через два года у модели появится электрическая версия, а также модификация с гибридной силовой установкой. По предварительным данным, в состав последней войдет 1,5-литровый наддувный бензиновый двигатель и 41-сильный электромотор.

MG XS

MG XS будет предлагаться с мультимедийным комплексом с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и навигатором, люком на электроприводе, круиз-контролем, камерой заднего вида и системой дистанционного запуска двигателя.

В Великобритании продажи MG XS начнутся ближе к концу 2017 года. Ожидается, что цены на кроссовер будут начинаться от 13 000 фунтов стерлингов.

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  Article "tagged" as:
MG XSRenaultRenault DusterSsangYongSsangyong TivoliЛондонский автосалон
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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