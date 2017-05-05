Специальные предложения Lexus 17

C 1 по 31 мая 2017 года Lexus предлагает специальные условия на приобретение всей модельной линейки кроссоверов и внедорожников, а также элегантного бизнес-седана ES.

Воспользовавшись программой обмена автомобилей с пробегом на новые LexusTrade-In, клиенты могут получить в мае выгоду до 200 000 рублей.

C 1 по 31 мая 2017 года в дилерской сети Лексус на территории РФ действуют специальные условия на приобретение всей модельной линейки кроссоверов и внедорожников — премиального городского кроссовера NX, премиального кроссовера RX, престижного внедорожника GX и флагманского внедорожника LX. Кроме того, в мае действует специальное предложение для клиентов, желающих приобрести элегантный бизнес-седан ES.

При приобретении премиального кроссовера Lexus RX[i] в любой из существующих комплектаций в рамках программы Lexus Trade-In выгода клиента в мае составит 150 000 рублей.

При приобретении премиального городского кроссовера Lexus NX[ii], престижного внедорожника Lexus GX[iii] и флагманского внедорожника Lexus LX[iv] в любой из существующих комплектаций с использованием программы Lexus Trade-In, выгода клиента с 1 по 31 мая составит 200 000 рублей.

Для клиентов, желающих приобрести в мае элегантный бизнес-седан Lexus ES[v] в любой из существующих комплектаций по программе Lexus Trade-In, выгода составит 200 000 рублей.

Подробности о специальных предложениях мая 2017 года и участвующих Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус, а также информацию о действующих ценах[vi] на автомобили Lexus, установленных у Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус, количестве имеющихся в наличии автомобилей, а также иные подробности необходимо уточнять у Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус.



