Специальные предложения для клиентов Skoda в мае 34

В мае компания Skoda Auto Россия вновь подготовила для своих клиентов целый ряд привлекательных предложений.

С 1 мая при покупке автомобилей 2016/2017 года выпуска за наличный расчет и в кредит действуют новые условия: выгода для клиентов может составить до 240 000 рублей. Кроме того, в этом месяце продолжают свое действие специальные условия на покупку автомобилей 2017 года выпуска в рамках программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto. Также по-прежнему актуальны различные кредитные программы SKODA и программа лояльности при покупке новой SKODA OCTAVIA. Акции на покупку моделей с крылатой стрелой действуют до 31 мая 2017 года.

В этом месяце, приобретая компактный лифтбек RAPID 2017 года выпуска за наличный расчет и в кредит, можно сэкономить до 148 000 рублей. Выгода при покупке любой модели YETI 2016/2017 года может достигать 240 000 рублей. Привлекательные предложения распространяются также на флагман модельного ряда марки бизнес-седан SUPERB 2016/2017 года, при его покупке можно сэкономить до 225 000 рублей.

В мае для клиентов SKODA продолжают действовать программы льготного кредитования. При первоначальном взносе не менее 20% модели RAPID, OCTAVIA и YETI 2015/2016/2017 года выпуска стоимостью до 1 150 000 рублей доступны по выгодной ставке от 6,9%.

Кроме того, специальные условия распространяются на покупку автомобилей OCTAVIA, YETI и SUPERB по кредиту SIMPLY CLEVER с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом. Для клиентов, приобретающих флагман марки SUPERB, при первоначальном взносе от 30% стоимости автомобиля кредитная ставка снижена и составляет теперь всего от 9%, а покупатели моделей OCTAVIA и YETI смогут приобрести автомобиль в кредит со ставкой от 12%.

В мае по-прежнему действуют привлекательные условия на покупку автомобилей SKODA 2017 года выпуска для участников программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto. При сдаче автомобиля в трейд-ин или по программе утилизации клиенты, приобретающие RAPID, OCTAVIA и YETI (2х4), могут рассчитывать на скидку размером до 40 000 или 50 000 рублей (в зависимости от выбранной программы и сдаваемого автомобиля). Для YETI (4х4) выгода может составить до 75 000 или 90 000 рублей соответственно.

В этом месяце также продолжает свое действие уникальная программа лояльности, разработанная с запуском новой SKODA OCTAVIA. Участники программы смогут получить выгоду при сдаче собственного автомобиля любого года выпуска по программе Утилизация/Трейд-ин (70 000 рублей или 60 000 рублей соответственно), покупке новой OCTAVIA в кредит по специальной ставке от

6,9 % и оформлении страхового полиса. Так, полис КАСКО от компании «РосГосСтрах» можно приобрести по стоимости 5,33% от цены автомобиля, а компания «Альфа-страхование» предлагает страховку по стоимости до 5,65% в зависимости от стажа и возраста водителя. Полные условия программы доступны на сайте newoctavia.ru.

Кроме того, в каждом дилерском центре марки для клиентов, которые станут здесь первыми покупателями новой SKODA OCTAVIA, также подготовлены приятные сюрпризы: фирменные наборы автомобилиста SKODA и сертификаты на 4 000 рублей для оплаты сервисных работ или приобретения оригинальных аксессуаров SKODA у официального дилера.

Полные условия данных и других специальных акций марки доступны по ссылке, за подробностями о предложениях в мае обращайтесь к официальным дилерам SKODA.



