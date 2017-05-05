Skoda принимет заказы на обновлённый Rapid 36

Skoda Auto Россия объявляет старт приема заказов и российские цены на обновленный Rapid.

Модель впервые была представлена публике в рамках Женевского автосалона в марте 2017 года. Стоимость автомобиля в базовой комплектации будет начинаться от 604 000 рублей.

Изменения в дизайне экстерьера в первую очередь коснулись передней части автомобиля. Противотуманные фары, тонированные накладки на задних фонарях характерной С-образной формы, выполнены в фирменном кристаллическом дизайне марки. Модель имеет купеобразный силуэт. Клиентам также будут доступны колесные легкосплавные диски в новом дизайне. Широкая цветовая гамма с яркими и экспрессивными цветами станет дополнительным аргументом при выборе модели. Бестселлер можно заказать в коричневом Toffee Brown, бежевом Titanium, оранжевом Copper Orange, насыщенном красном Tornado Red, ярком зеленом Rallye Green, желтом Savannah и ряде других оттенков.

Интерьер также заметно обновился. Все двери получили новые накладки, также обрели новую форму дефлекторы воздуховодов на передней панели, блок управления кондиционером и приборная панель. Автомобили в комплектации Style оснащаются также атмосферной подсветкой салона, которая также доступна как опция для комплектации Ambition. При компактных габаритах RAPID впечатляет вместительностью. Высота потолка в задней части автомобиля составляет внушительные 972 мм, а пространство для коленей – 65 мм. С учетом объема багажного отделения в 530 л модель устанавливает новые стандарты в своем классе.

С обновлением Skoda предлагает своим владельцам высокий уровень оснащения уже в базовой комплектации. Теперь начиная с комплектации Entry клиентам марки доступны центральный замок и два складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. Для комплектации Ambition и выше предусмотрены светодиодные ходовые огни (а также задние светодиодные фонари для комплектации Style), а для дизайн-версии Monte Carlo в стандартное оснащение входят биксеноновые фары.

В качестве опции владельцы RAPID могут заказать передние и задние датчики парковки, противотуманные фары с функцией освещения поворотов и систему автоматического управления дальним светом. Для максимального комфорта задних пассажиров к заказу доступны два разъема USB на заднем ряду.

Современные информационно-развлекательные системы Swing (стандартное оснащение начиная с комплектации Ambition) и Amundsen теперь оборудованы экранами с увеличенной диагональю. Система Smartlink+ позволяет выводить на дисплей мультимедийной системы информацию с мобильных телефонов и других портативных устройств.

Модель оснащается рядом систем активной и пассивной безопасности. Автомобиль оборудован системой стабилизации курсовой устойчивости ESC. Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, входящие в список стандартного оборудования, отвечают за пассивную безопасность. RAPID также может быть оборудован шестью подушками безопасности (передние, боковые и шторки для защиты головы передних пассажиров). Сервис ЭРА-ГЛОНАСС входит в базовое оснащение автомобиля и обеспечивает поддержку водителя в экстренных ситуациях.

Для российского потребителя предлагается линейка из трех бензиновых двигателей мощностью от 90 до 125 л.с. Базовым агрегатом является бензиновый четырехцилиндровый атмосферный двигатель 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с., оснащаемый механической 5-ступенчатой или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Третьим в линейке является турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.

Российские цены и комплектации: Entry — от 604 000 рублей, Active — от 660 000 рублей, Ambition — от 761 000 рублей, Style — от 807 000 рублей, Monte Carlo — от 847 000 рублей.



