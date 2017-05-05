Skoda принимет заказы на обновлённый Rapid
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Skoda принимет заказы на обновлённый Rapid
Май 05 11:00 2017

Skoda Auto Россия объявляет старт приема заказов и российские цены на обновленный Rapid.

Модель впервые была представлена публике в рамках Женевского автосалона в марте 2017 года. Стоимость автомобиля в базовой комплектации будет начинаться от 604 000 рублей.

Skoda Rapid

Skoda Rapid

Изменения в дизайне экстерьера в первую очередь коснулись передней части автомобиля. Противотуманные фары, тонированные накладки на задних фонарях характерной С-образной формы, выполнены в фирменном кристаллическом дизайне марки. Модель имеет купеобразный силуэт. Клиентам также будут доступны колесные легкосплавные диски в новом дизайне. Широкая цветовая гамма с яркими и экспрессивными цветами станет дополнительным аргументом при выборе модели. Бестселлер можно заказать в коричневом Toffee Brown, бежевом Titanium, оранжевом Copper Orange, насыщенном красном Tornado Red, ярком зеленом Rallye Green, желтом Savannah и ряде других оттенков.

Skoda Rapid

Интерьер также заметно обновился. Все двери получили новые накладки, также обрели новую форму дефлекторы воздуховодов на передней панели, блок управления кондиционером и приборная панель. Автомобили в комплектации Style оснащаются также атмосферной подсветкой салона, которая также доступна как опция для комплектации Ambition. При компактных габаритах RAPID впечатляет вместительностью. Высота потолка в задней части автомобиля составляет внушительные 972 мм, а пространство для коленей – 65 мм. С учетом объема багажного отделения в 530 л модель устанавливает новые стандарты в своем классе.

Skoda Rapid

С обновлением Skoda предлагает своим владельцам высокий уровень оснащения уже в базовой комплектации. Теперь начиная с комплектации Entry клиентам марки доступны центральный замок и два складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. Для комплектации Ambition и выше предусмотрены светодиодные ходовые огни (а также задние светодиодные фонари для комплектации Style), а для дизайн-версии Monte Carlo в стандартное оснащение входят биксеноновые фары.

В качестве опции владельцы RAPID могут заказать передние и задние датчики парковки, противотуманные фары с функцией освещения поворотов и систему автоматического управления дальним светом. Для максимального комфорта задних пассажиров к заказу доступны два разъема USB на заднем ряду.

Skoda Rapid

Современные информационно-развлекательные системы Swing (стандартное оснащение начиная с комплектации Ambition) и Amundsen теперь оборудованы экранами с увеличенной диагональю. Система Smartlink+ позволяет выводить на дисплей мультимедийной системы информацию с мобильных телефонов и других портативных устройств.

Модель оснащается рядом систем активной и пассивной безопасности. Автомобиль оборудован системой стабилизации курсовой устойчивости ESC. Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, входящие в список стандартного оборудования, отвечают за пассивную безопасность. RAPID также может быть оборудован шестью подушками безопасности (передние, боковые и шторки для защиты головы передних пассажиров). Сервис ЭРА-ГЛОНАСС входит в базовое оснащение автомобиля и обеспечивает поддержку водителя в экстренных ситуациях.

Skoda Rapid

Для российского потребителя предлагается линейка из трех бензиновых двигателей мощностью от 90 до 125 л.с. Базовым агрегатом является бензиновый четырехцилиндровый атмосферный двигатель 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с., оснащаемый механической 5-ступенчатой или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Третьим в линейке является турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.

Российские цены и комплектации: Entry — от 604 000 рублей, Active — от 660 000 рублей, Ambition — от 761 000 рублей, Style — от 807 000 рублей, Monte Carlo — от 847 000 рублей.


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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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