Рекордные результаты Volkswagen 24

Рост продаж марки Volkswagen в апреле составил 21%.

Марка Volkswagen – легковые автомобили демонстрирует рекордный рост продаж с начала 2017 года. В апреле клиентам было передано 7.257 автомобилей, что соответствует росту на 21% по сравнению с результатом за апрель прошлого года (5.978 автомобилей).

За период с начала года продажи марки Volkswagen увеличились на 15% и составили 25.152 автомобиля (январь-апрель 2016 года – 21.839 автомобилей).

Продажи кроссовера Volkswagen Tiguan – лидера большинства сравнительных тестов – также продолжают расти: в апреле марка реализовала 2.280 автомобилей первого и второго поколения, произведенных в Калуге. Рекордный результат стал возможен благодаря запуску продаж Volkswagen Tiguan с двигателем мощностью 150 л.с. и полным приводом 4Motion. Модель в этой модификации имеет низкий расход топлива, отличную динамику и привлекательную стоимость. Гарантия на Tiguan с двигателем мощностью 150 л.с. также составляет 3 года.

Лидером продаж в апреле стал Volkswagen Polo калужского производства – марка реализовала 4.072 автомобиля этой модели. Высокий уровень надежности, низкая стоимость обслуживания и просторный салон сделали Polo одной из самых популярных моделей на российском рынке.

Глава марки Volkswagen в России Пьер Бутен отмечает: «Отличного результата продаж в апреле удалось достичь благодаря нашим бестселлерам Tiguan, Polo и Jetta. Мы продолжаем радовать поклонников марки новыми предложениями – в продажу поступил Volkswagen Tiguan с двигателем мощностью 150 л.с., который обеспечивает отличную тягу и высокую экономичность. Клиенты отдают предпочтение модельному ряду Volkswagen по ряду причин, среди которых не только превосходная динамика, отличный внешний вид и ходовые качества, но и логичная стоимость владения».



