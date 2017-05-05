Peugeot обновляет хэтчбек 308
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Peugeot обновляет хэтчбек 308
Май 05 13:30 2017

Рестайлинговая модель получила новые системы активной безопасности и усовершенствованные двигатели.

Компания Peugeot официально представила обновленный хэтчбек 308. Вместе с небольшим рестайлингом модель получила новые системы активной безопасности и мультимедийный комплекс, а также усовершенствованные моторы и трансмиссии.

Peugeot 308 получил модернизированную радиаторную решетку, в которой появились прямоугольные серебристые элементы. Кроме того, хэтчбек обзавелся видоизмененным передним бампером с другими искусственными воздухозаборниками и противотуманными фарами.

Фотографий задней части кузова пока не опубликовано. Однако, судя по появившимся ранее снимкам, новинка отличается от нынешней модели другим бампером и слегка измененными фонарями.

Рестайлинговый хэтчбек позаимствовал у кроссовера 3008 нового поколения ряд электронных «помощников». К примеру, для Peugeot 308 будет предлагаться система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов, а также функция контроля рядности движения и система автоматической парковки.

Peugeot 308 стал первой моделью французской марки, получившей усовершенствованный 130-сильный дизель объемом 1,6 литра. В компании заявили, что инженерам удалось значительно улучшить топливную экономию и снизить количество вредных выбросов. Моторная линейка также включила модернизированный бензиновый трехцилиндровый двигатель мощностью 130 л.с., работающий с новой шестиступенчатой «механикой».

Топовая GT-версия оснащается 1,6-литровым турбодизелем мощностью 180 сил, который работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом», разработанным совместно с японской фирмой Aisin.

Сроки начала продаж новинки пока не называются. В России доступен дорестайлинговый хэтчбек, который обойдется минимум в 1 289 000 рублей (с учетом спецпредложений).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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