KIA внедряет Быстрый сервис 10

KIA Motors Rus начала реализацию новой программы в области послепродажного обслуживания «Быстрый сервис».

Новая услуга позволит клиентам KIA значительно сэкономить время на сервисе, ведь на выполнение набора стандартных операций официальные дилеры марки будут тратить всего 60 минут.

Компания KIA Motors Rus начала внедрение новой программы в области послепродажного обслуживания «Быстрый сервис». Выполнение определенного набора стандартных операций у официального дилера KIA теперь будет занимать всего 60 минут.

В перечень этих операций входят диагностика и дозаправка системы кондиционирования, замена салонного фильтра, замена масла в двигателе и масляного фильтра, замена воздушного фильтра двигателя, замена масла в АКП, замена перегоревших ламп, промывка топливных форсунок, замена свечей зажигания, замена щёток стеклоочистителя, замена электромотора стеклоомывателя, замена тормозных колодок и тормозных дисков, замена стоек стабилизатора, замена шаровых опор, диагностика и регулировка сход-развала, замена ступичного подшипника или ступицы в сборе, ремонт шин и балансировка колес. Каждый дилер вправе по своему усмотрению расширить этот список операций.

Залог скорости и качества обслуживания автомобилей KIA в рамках программы «Быстрый сервис» — в новом подходе. В зависимости от типа работ, их осуществлением занимаются либо один, либо два механика параллельно.

Директор по послепродажному обслуживанию KIA Motors Rus Михаил Васильев отметил: «Современные автомобили KIA очень высокотехнологичны, поэтому обслуживание у авторизованного дилера продлевает срок службы автомобиля. Точная диагностика неисправностей на специальном оборудовании автопроизводителя и персонал высокой квалификации, прошедший обучение в «Академии KIA», — всё это преимущества официального сервиса. Мы совместно с дилерами KIA, участвующими в программе «Быстрый сервис», готовы доказать, что послепродажное обслуживание может быть не только качественным и удобным для клиента, но и максимально оперативным».

Реализация новой программы в области послепродажного обслуживания началась во втором квартале 2017 года. Ее участниками стали 100 официальных дилеров KIA по всей России. В дальнейшем планируется расширить список дилеров, предоставляющих услуги «Быстрого сервиса».

Более подробная информация о программе – у официальных дилеров KIA в России, а также на сайте клмпании.



