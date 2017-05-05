КАМАЗ в I квартале увеличил продажи в России на 37,5% 19

КАМАЗ в первом квартале 2017 года реализовал 5750 грузовых автомобилей – на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам генерального директора Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» Андрея Игнатьева, положительная динамика по продажам наблюдается во всех регионах – Приволжском, Центральном, Южном и других.

«Но о взрывном росте спроса в целом пока говорить не приходится. Есть оживление строительного рынка и в сегменте магистральных перевозок, – отметил Андрей Игнатьев. – Мы очень вовремя выводим новые модели. Анализ продаж говорит о том, что основной рост у нас именно в сегменте нового модельного ряда, по традиционным моделям цифры стабильны».

С каждым годом, начиная с 2014-го, растут продажи магистральных тягачей КАМАЗ-5490, что говорит об их высокой оценке потребителем. Также лидерами продаж в традиционном сегменте стали КАМАЗ-43118, КАМАЗ-65115 и тяжелый автомобиль КАМАЗ-6520 «люкс» с комфортабельной кабиной, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

«Мы многое изменили в плане подходов к продажам. Сегодня не просто продаем автомобили, а стараемся понять реальные потребности клиента и особенности управления их парками. Именно такой партнерский подход поможет нам завоевать лояльность клиентов на долгие годы, – уверен Андрей Игнатьев. – Мировая практика показывает, что второй раз покупатель возвращается именно благодаря сервису. Поэтому комплексные сервисные контракты – еще одно новшество, которое мы вывели на рынок».

Кроме того, компания предлагает фиксированную цену в стоимости лизинга, когда клиент не платит за обслуживание, и это включено в стоимость автомобиля. Что касается работы с дилерами, то сегодня акцент делается не только на качество, но и на скорость обслуживания. «Большие компании хотят иметь весь пакет документов максимум через час, – пояснил Андрей Игнатьев. – Также мы выводим ряд электронных продуктов, внедряем электронный документооборот, а уже в ближайшие два месяца появятся электронные ПТС».

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