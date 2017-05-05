Изменены условия получения субсидий при экспорте автомобилей 15

Соглашения о промсборке теперь дает право претендовать на компенсацию из бюджета до 20% транспортных затрат при экспорте продукции автопрома, а не до 80%, как было в 2016 году, следует из постановления правительства.

Такое соглашение есть у большинства автоконцернов, имеющих заводы в России. Но их действие закончится до 2020 года, и заключать новые правительство не собирается. Но на 80%-ную компенсацию могут теперь претендовать и производители, подписавшие с российскими властями специальный инвестиционный контракт, пишет газета «Ведомости».

«Данная мера призвана стимулировать производителей к локализации производства на территории России», – заявила директор Российского экспортного центра (РЭЦ, агент программы) по отраслевому развитию экспорта Мария Зазулинская. Специнвестконтракт подписан пока только с «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и «Мерседес-Бенц Рус». Подписать контракт хочет «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», интерес проявляют еще шесть крупных компаний, рассказал представитель Фонда развития промышленности.

Впрочем, новый подход вряд ли снизит число претендентов на 80%-ную компенсацию, ведь сохраняется альтернативное условие, которым большинство компаний пока не пользовалось, отмечают участники отрасли. Речь идет о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Компания должна доказать Минпромторгу, что использует определенный набор техопераций. Их по факту выполняют многие заводы, так что сложностей не должно быть, резюмируют собеседники издания.

Для получения максимально возможной субсидии в этом году также можно предъявить сертификат о происхождении товара формы СТ-1, замечает сотрудник одного автоконцерна. С января 2018 года этот сертификат позволит компенсировать уже не 80%, а 60% понесенных затрат, следует из постановления.

По сравнению с 2016 годом выросли предельные размеры субсидий. Например, лимит затрат на перевозку одного 40-футового контейнера с продукцией автопрома водным транспортом стал втрое больше – 300 тыс. руб., на транспортировку автомобильным транспортом увеличился с 9-40 руб. за 1 км пробега до 100 рублей. Раньше учитывались только затраты на транспортировку до границы, теперь такого ограничения нет, объясняют сотрудники автоконцернов. Еще одна причина – рост тарифов, добавляют они.

В бюджете на субсидирование транспортных расходов при экспорте продукции машиностроения в 2017 году предусмотрено 11,8 млрд рублей, говорит Зазулинская. С этого года программа помимо автопрома включает поддержку экспорта продукции энергетического, транспортного и сельхозмашиностроения.

«На основе предварительных заявок, полученных от крупнейших автопроизводителей планируется выборка более 3,5 млрд руб.», – рассказала она.

В 2016 году на поддержку экспорта автопрома было выделено более 2 млрд руб., из них на транспортировку – более 700 млн руб. Правда, программа заработала только во втором полугодии.

По данным РЭЦ, в 2016 году субсидией при экспорте воспользовались КАМАЗ, АВТОВАЗ, предприятия «Группы ГАЗ», УАЗ, «Фольксваген Груп Рус», GM-АВТОВАЗ, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «ПСМА Рус», ФГУП «НАМИ», «Рено Россия», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Волгабас».

Автозаводы развивают экспорт готовых автомобилей и комплектующих на фоне сократившегося вдвое с 2012 года рынка, из-за чего их средняя загрузка, по оценке чиновников, составляет около 40%. УАЗ собирается в 2017 году увеличить экспорт вдвое, АВТОВАЗ – в 1,7 раза. Представитель «ПСМА Рус» отметил, что в 2017 году «планируется начать первый экспортный проект за пределы СНГ». Всего в 2017 году намечается экспортировать из России легковых машин на общую сумму 1,1 млрд долларов, в 2018 г. – на 1,5 млрд долларов, по оценке РЭЦ.

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