Инновации Audi оценили по достоинству

Компания представила 84 новые разработки за отчетный период.
Руперт Штадлер, председатель совета директоров AUDI AG: «Эта награда подтверждает успешную реализацию концепции Vorsprung durch Technik»
Бренд Audi второй год подряд одерживает победу в конкурсе Automotive Innovations Award в категории производителей премиум-класса.
Этим достижением бренд с четырьмя кольцами вновь демонстрирует свою многогранность и инновационный потенциал в таких важных перспективных областях, как аэродинамика, облегченные конструкции, технологии подключения и автопилотирование.
«Представив за отчетный период 84 новые разработки, компания Audi продемонстрировала наиболее внушительный инновационный потенциал среди всех производителей (как массового сегмента, так и сегмента премиум-класса) и стала самым инновационным брендом в общем зачете», — отметили члены жюри в своем заключении.
В рамках конкурса оценивались четыре направления деятельности: силовые установки, автопилотирование и безопасность, концепции автомобиля и кузов, а также интерфейс и технологии подключения. В двух последних категориях Audi также был признан самым инновационным производителем.
«Эти награды свидетельствуют об успешном воплощении нашей философии Vorsprung durch Technik (превосходство высоких технологий) в реальную жизнь, а также о лидерстве компании во многих инновационных сферах, — заявил председатель совета директоров AUDI AG Руперт Штадлер на церемонии награждения, которая прошла во Франкфурте-на-Майне. — Мы занимаем лидирующие позиции в таких важных областях, как аэродинамика и облегченные конструкции, технологии подключения, ассистирующие системы и автопилотирование, и мы продолжим активную работу в данном направлении».
В этом году институт Center of Automotive Management и компания PricewaterhouseCoopers AG проводят конкурс Automotive Innovations Award в пятый раз. Награда ежегодно отмечает наиболее инновационных автопроизводителей и производителей автокомпонентов. На победу претендовали 1162 инновационные разработки 19 автопроизводителей и 60 брендов.
C 2014 года www.amsrus.ru
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