Инновации Audi оценили по достоинству 12

Audi признан самым инновационным брендом по итогам конкурса Automotive Innovations Award 2017.

Компания представила 84 новые разработки за отчетный период.

Руперт Штадлер, председатель совета директоров AUDI AG: «Эта награда подтверждает успешную реализацию концепции Vorsprung durch Technik»

Бренд Audi второй год подряд одерживает победу в конкурсе Automotive Innovations Award в категории производителей премиум-класса.

Этим достижением бренд с четырьмя кольцами вновь демонстрирует свою многогранность и инновационный потенциал в таких важных перспективных областях, как аэродинамика, облегченные конструкции, технологии подключения и автопилотирование.

«Представив за отчетный период 84 новые разработки, компания Audi продемонстрировала наиболее внушительный инновационный потенциал среди всех производителей (как массового сегмента, так и сегмента премиум-класса) и стала самым инновационным брендом в общем зачете», — отметили члены жюри в своем заключении.

В рамках конкурса оценивались четыре направления деятельности: силовые установки, автопилотирование и безопасность, концепции автомобиля и кузов, а также интерфейс и технологии подключения. В двух последних категориях Audi также был признан самым инновационным производителем.

«Эти награды свидетельствуют об успешном воплощении нашей философии Vorsprung durch Technik (превосходство высоких технологий) в реальную жизнь, а также о лидерстве компании во многих инновационных сферах, — заявил председатель совета директоров AUDI AG Руперт Штадлер на церемонии награждения, которая прошла во Франкфурте-на-Майне. — Мы занимаем лидирующие позиции в таких важных областях, как аэродинамика и облегченные конструкции, технологии подключения, ассистирующие системы и автопилотирование, и мы продолжим активную работу в данном направлении».

В этом году институт Center of Automotive Management и компания PricewaterhouseCoopers AG проводят конкурс Automotive Innovations Award в пятый раз. Награда ежегодно отмечает наиболее инновационных автопроизводителей и производителей автокомпонентов. На победу претендовали 1162 инновационные разработки 19 автопроизводителей и 60 брендов.



