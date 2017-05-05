BMW начинает испытания беспилотников 15

Компания BMW объявила о старте испытаний автономных машин.

Компания BMW и производитель компьютерной техники Intel объявили о старте испытаний автомобилей с системами автоматического управления. Первые автомобили на базе седана 7-Series в скором времени выйдут на дороги общего пользования. Об этом со ссылкой на вице-президента беспилотной программы Intel Кэти Уинтер cообщает издание Engadget.

Презентация первой беспилотной «семерки» BMW состоялась на закрытом мероприятии в Сан-Хосе, штат Калифорния. Автомобиль укомплектован сложным комплексом оборудования, включая камеры израильской компании MobilEye, которую фирма Intel приобрела за 15,3 млрд долларов.

Intel и MobilEye будут ответственны за оборудование и совершенствование программного обеспечения «искусственного интеллекта». Баварский автопроизводитель займется подготовкой тестовых прототипов, а также самими испытаниями и их безопасностью.

Предполагается, что до конца 2017 г. на дороги США и Европы выйдут 40 ранее анонсированных седанов BMW 7-Series, подготовленных для испытаний беспилотных систем управления.

Как сообщалось ранее, немцы рассчитывают представить первый серийный автомобиль с полностью автоматическим управлением к 2021 году.

В течение последнего месяца испытания машин с автопилотом запустили сразу несколько производителей. К примеру, тесты таких машин начала фирма Apple, а фирма Google объявила о начале масштабных испытаний беспилотных машин с участием настоящих пассажиров. Помимо этого, Samsung получил от южнокорейских властей разрешение на проведение испытаний беспилотников на общественных дорогах. Наконец, о скором запуске похожей программы в Сингапуре сообщил французский альянс Group PSA, куда входят компании Peugeot и Citroen.

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