АвтоВАЗ протестировал Lada Vesta TCR
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АвтоВАЗ протестировал Lada Vesta TCR
Май 05 08:30 2017

«АвтоВАЗ» представил самый мощный вариант седана Vesta — гоночная Lada Vesta TCR получила 350-сильный мотор.

Автомобиль построен по техническому регламенту международной гоночной серии TCR International Series и в сезоне-2017 будет представлен в российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в топ-классе «Туринг».

«Нам еще предстоит пробовать различные настройки, учитывая пожелания гонщиков и конфигурации трасс РСКГ. Но уже сейчас радует то, что на первых же тестах машина не преподносила никаких ‘сюрпризов’, — отметил главный конструктор проекта Lada Vesta TCR Алексей Соколов. — Внешний обвес автомобиля немного напоминает тот, что использовался в проекте WTCC. Но на самом деле, этот автомобиль и многие его узлы уникальны и были разработаны под требования класса TCR International Series».

Напомним, 10 ноября 2016 года российская команда Lada Sport Rosneft официально подтвердила уход из чемпионата мира по кузовным гонкам WTCC, где выступала с заводской командой на трёх седанах Lada Vesta TC1. В сезоне-2017 гоночный коллектив будет представлен в российской серии РСКГ.

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Lada Vesta TCRАВТОВАЗ
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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