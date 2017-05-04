Уполномоченные агенты ЭРА-ГЛОНАСС спекулируют приборами 6

На рынке «ЭРА-ГЛОНАСС» началась борьба со спекулянтами.

Необходимо увеличить количество уполномоченных агентов АО «ГЛОНАСС» в Приморье, имеющих право продавать системы. Об этом заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский, отметив, что злоупотребления компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, недопустимы.

«Компаний, имеющих право на установку систем ЭРА-ГЛОНАСС в крае уже 15, а имеющих право продавать устройства – всего две. Отсюда и перекосы, спекуляции в условиях дефицита, которые справедливо вызывают возмущение у людей. Уполномоченные агенты злоупотребляют доминирующим положением в условиях временного дефицита оборудования. Монополия недопустима, нормальный рынок сформируется только в условиях честной конкуренции», – цитирует Владимира Миклушевского пресс-служба администрации Приморского края.

Глава региона подчеркнул, этот вопрос будет решен в ближайшее время. Кроме того, АО «ГЛОНАСС» в настоящее время проводит проверку деятельности своих представителей в Приморье. Компания-оператор устройств вызова экстренных служб потребовала у агентов акты приемки, реестры записи на заключение договоров и отчеты о продажах. В случае обнаружения нарушений АО «ГЛОНАСС» намерено отозвать аккредитацию и обратиться в прокуратуру.

Отметим, для того чтобы устранить дефицит тревожных кнопок и наладить поставки на Дальний Восток в необходимых объемах, задействованы все ресурсы и мощности, подчеркнул временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС».

«Мы понимаем, что на рынке пока сохраняется дефицит устройств, но мы делаем все, чтобы снять напряжение и удовлетворить существующий спрос. Уполномоченные представители АО «ГЛОНАСС» обязаны вести себя справедливо и корректно, и мы будем держать эту ситуацию на контроле», – заявил Андрей Жерегеля.

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