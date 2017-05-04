Skoda Fabia R5 — победитель ралли Аргентины 16

Понтус Тидеманд и Йонас Андерссон обеспечили себе безоговорочную победу на ралли Аргентины.

Вилья-Карлос-Пас/Аргентина, Фангареи/Новая Зеландия, 04 мая 2017 года – За рулем FABIA R5 пилоты ŠKODA одержали две победы в гонках мирового чемпионата по ралли в классе WRC 2 в Аргентине и в первой гонке Азиатско-Тихоокеанского чемпионата APRC в Новой Зеландии. В Аргентине Понтус Тидеманд и его штурман Йонас Андерссон (Pontus Tidemand/Jonas Andersson, Швеция/Швеция) отпраздновали свою третью по счету победу в этом году и стали лидерами мирового чемпионата. Гаурав Гилл и Стефан Прево (Gaurav Gill/Stephane Prevot, Индия/Бельгия) вырвали первое место после напряженной борьбы на ралли Новой Зеландии.

На второй день ралли Аргентины у Понтуса Тидеманда и Йонаса Андерссона во время гонки случилась серьезная неприятность: лежавший на дороге булыжник погнул защиту заднего дифференциала. Шведский экипаж был вынужден продолжать борьбу вполсилы – ведь до сервисного парка оставалось еще два спецучастка. Однако настрой и опыт Тидеманда позволили ему не только добраться до ремонтного пункта, но и выиграть гонку с более чем девятиминутным отрывом от ближайшего преследователя.

Заключительный этап гонки, состоящий из трех спецучастков, запомнился гонщикам участком El Condor-Copina, который один из пилотов сравнил с ездой по поверхности луны. Практически никакой растительности, только извилистая дорога и множество огромных валунов вокруг, тысячи поклонников вдоль трассы, – этот этап стал одним из самых красивых в ралли Аргентины.



