Seat выпустит ретро-концепт 600 BMS 11

Компания Seat представит в мае на моторшоу в Барселоне концепт-кар 600 BMS – современную версию своей первой серийной модели.

Прототип будет создан в честь 60-летия испанской марки, выпустившей первую машину в 1957 году.

Seat 600 BMS создадут на шасси классической модели с использованием оригинальных тормозных механизмов. Кроме того, концепт-кар получит матерчатую съемную крышу и двери, открывающиеся против направления движения. При этом современная реплика компакт-кара обзаведется новыми фирменными логотипами, а также отделкой салона из дорогой кожи.

Оригинальный Seat 600, являющийся перелицованной версией одноименной модели Fiat, выпускался с 1957 по 1973 год. Модель комплектовалась 633- и 767-кубовыми четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями с водяным охлаждением мощностью 19 и 22 л.с. соответственно. Трансмиссия – четырехступенчатая «механика». Seat 600 считается одним из символов так называемого «Испанского чуда» — экономического бума в Испании 1959-174 годов.

На Барселонском автосалоне также состоится первый публичный дебют спортивной модификации кроссовера Seat Ateca, получившего приставку FR в названии. Новинка укомплектована двухлитровым турбодизелем мощностью 190 л.с., способным работать с шестиступенчатой «механикой» или с «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

От стандартной версии модели кроссовер отличается шильдиками FR, 19-дюймовыми колесами, а также боковыми юбками и колесными арками черного цвета. В салоне машины устанавливаются новые сиденья, спортивный руль, педали с алюминиевыми наглядными и видоизмененная приборная панель.

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