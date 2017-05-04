Scania — обладатель премии Green Truck 2017 24

В апреле 2017 г. флагман новой линейки грузовых автомобилей Scania, тягач R 450 Highline, получил престижную немецкую награду Green Truck 2017, присуждаемую ведущими отраслевыми изданиями VerkehrsRundschau и Trucker.

Решающим преимуществом Scania R 450 стала его непревзойденная топливная эффективность, продемонстрированная во время сравнительного эксплуатационного теста. Цифры говорят за себя — средний расход составил всего 23,7 л/100 км.

«Экологичность за счет альтернативного топлива или благодаря энергоэффективности дизельных двигателей — это главный приоритет для Scania и ее заказчиков», — говорит Петер Хорниг (Peter Hornig), управляющий директор представительства Scania в Германии и Австрии. — Пониженный расход топлива позволяет нам уменьшать и выбросы CO2, и затраты. Таким образом, экологичность и прибыль идут рука об руку».

Экологичный транспорт — это выгодно

В журналистском тесте против Scania выступали три конкурирующих бренда, представивших свои седельные тягачи максимальной массой до 40 тонн. «В конечном счете шведский производитель сумел наглядно показать свою ценность для водителей, — подвели итог издания. — И, конечно, по показателям рентабельности Scania R 450 не имел равных. Вполне логично, что корона победителя в этом году отправилась в Швецию».

Компания Scania представила новое поколение грузовых автомобилей в августе 2016 года, и за короткое время эти автомобили стали победителями ряда авторитетных сравнительных тестов, проведенных европейскими СМИ.

Отраслевое издание VerkehrsRundschau совместно со своим партнёром Trucker каждый год выбирают самые экологичные автомобили. Испытания проводятся по собственному регламенту изданий на стандартизированном маршруте, проходящего по городским улицам, автострадам и загородным трассам.

При этом для всех тестовых автомобилей используется нормированная дополнительная нагрузка, что позволяет получить результаты, соответствующие реальной эксплуатации. Наряду с расходом топлива и выбросами вредных веществ учитываются объём грузового пространства и фактическая полезная нагрузка.



