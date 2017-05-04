Продажи мотоциклов в России упали на 36%‍ 30

Российский рынок новых мотоциклов в 1-м квартале 2017 года.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых мотоциклов в России по итогам первого квартала 2017 года и составило ТОП-10 самых популярных марок и моделей. Согласно исследованию, объем российского рынка новых мотоциклов сократился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 675 единиц.

Первая десятка брендов-лидеров в сегменте MT занимает более 85% от всего объема рынка. Самой популярной маркой по итогам первого квартала является BMW с показателем 175 мотоциклов (-6,9%). Вторая строчка рейтинга принадлежит Harley Davidson, реализация которого упала на 11,4% и составила 93 единицы. На третьем месте – Kawasaki (78 шт.; +169,0%). На четвертой позиции рейтинга – Racer (59 шт.; -37,2%). Замыкает пятерку лидеров австрийский производитель KTM (46 шт.; +58,6%).

По итогам первых трех месяцев 2017 года только четыре бренда в ТОП-10 закончили этот период с положительной динамикой: Kawasaki (+169,0%), Motoland (+77,8%), KTM (+58,6%) и Triumph (+7,7%). У остальных наблюдается падение рынка, причем у Yamaha и Stels – больше 50% (-67,0% и -72,1% соответственно).

Самой популярной моделью среди новых мотоциклов в первом квартале 2017 года оказалась BMW – R1200GS, объем рынка которой составил 45 экземпляров (+15,4%). Второе и третье места заняли также модели BMW – S1000RR (34 шт.; +3,0%) и R1200R (25 шт.; +8,7%). На четвертой позиции модельного рейтинга – австрийский KTM Duke c результатом 22 мотоцикла (+46,7%). Замыкает пятерку лидеров Kawasaki KLX (19 шт.; +280,0%).

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