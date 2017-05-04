Opel не хочет в Россию 14

Компания Opel не планирует возвращение на российский рынок, несмотря на недавний переход под управление французской группы PSA Peugeot Citroen.

Об этом «Мотору» сообщил вице-президент по коммуникациям немецкой марки Йохан Виллемс.

«На данный момент у „Опеля“ нет планов по выходу на российский рынок. Мы сообщим, если по этому вопросу будут какие-либо изменения», – заявил Виллемс.

Напомним, компания Opel покинула российский рынок в конце 2015 года. Такое решение в концерне General Motors, который тогда владел немецкой маркой, объяснили нежеланием делать инвестиции «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Вместе с Opel российский рынок тогда покинули и массовые модели Chevrolet, а завод General Motors в Санкт-Петербурге был законсервирован.

Под контроль группы PSA Peugeot Citroen компания Opel перешла в марте текущего года, сумма сделки составила 2,2 млрд евро. Вместе с «Опелем» французский автоконцерн получил еще и британскую марку Vauxhall, которая выпускает перелицованные праворульные модели немецкой компании.

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