Кто такие Lucid Motors 36

Формула тока: кто такие Lucid Motors и чем они лучше Tesla.

Китайско-американский стартап обещает удивить мир электромобилями, у которых по мощности и динамике не будет конкурентов. На рынке модели от Lucid Motors появятся уже через два года

Тезис о том, что будущее автомобилей – это электричество, исправно доказывает Илон Маск. Tesla успешно выпускает и продает машины, развивается, проектирует новые модели и привлекает все больше новых покупателей.

Неудивительно, что все больше автопроизводителей хотят составить конкуренцию компании из Кремниевой долины. Место основного соперника Tesla внезапно захотел занять Lucid Motors, который, по утверждению его представителей, намерен создать лучший электрокар в мире.

Кто такие Lucid Motors.

В 2007 г. свет увидел стартап Atieva, штаб-квартира которого расположилась в Пало-Альто – буквально в нескольких милях от офиса Tesla. Компания, основной приток инвестиций которой шел от китайских и японских инвесторов, сразу заявила, что собирается работать над электромобилями, первый из которых получит серийную версию в 2018 году.

В декабре 2016 г. компания объявила о смене названия на Lucid Motors. Среди инвесторов сейчас числятся китайские холдинги Tsinghua Holdings Corp. и LeEco, японская Sumitomo Mitsui Banking Corporation и американская Venrock. Размер годовых инвестиций в 2016 году оценивался в 131 млн долл. США.

Что они знают об автомобилях.

По неофициальным данным, на Lucid Motors работает около 300 человек. Некоторые сотрудники ранее работали в крупных автомобильных компания. Так, ведущий разработчик компании Петер Роулисон до перехода в китайско-американский стартап занимал аналогичную должность в Tesla, а еще раньше работал в Jaguar.

Вице-президент по дизайну Дерек Дженкинс провел восемь лет в Audi. Для бренда из Ингольштадта он создал концепты A2 и A8. После этого Дженкинс работал главным дизайнером Volkswagen в американском подразделении, где занимался разработкой Scirocco, а также концептов Ragster, Micribus, GX3 и Concept T. Наконец, непосредственно перед переходом в Lucid Motors он трудился в Mazda. Именно Дженкинс придумал и создал MX-5 последнего поколения.

Что Lucid Motors уже сделал.

В декабре прошлого года, спустя девять лет с момента основания компании, Lucid Motors провела презентацию своего первого автомобиля – премиального электрического седана Air. На мероприятии было объявлено, что первые серийные экземпляры увидят свет в конце 2018 года. Модель позиционируется как самый комфортный из всех существующих электрокаров в мире.

Внутри установлены мультимедийные планшеты, сенсорные экраны, есть аудиосистема с 29-ю динамиками. Силовая установка модели состоит из двух электромоторов: один – для передней оси, другой – для задней. Совокупная мощность составляет порядка 1000 лошадиных сил.

Чем интересен седан Air.

Благодаря 1000-сильному мотору Air может претендовать на звание самого быстрого в мире электрокара. Во время последних испытаний модель смогла разогнаться до 350 км в час. Более того, в компании отметили, что тестовый прототип мог бы показать еще более впечатляющие результаты, если бы не электронный ограничитель скорости.

Впрочем, товарный электрокар будет обладать более скромными характеристиками. Тем более, базовая версия автомобиля будет иметь мощность в 400 лошадиных сил. С большой долей вероятности, она получит стандартный ограничитель на отметке в 250 км в час.

Батареи для Air производит компания Samsung SDI, однако их разработка велась совместно со специалистами Lucid Motors. Отличительная черта элементов – способность противостоять износу во время экспресс-зарядок. Представители компании обещают, что за счет этого батареи смогут служить значительно дольше, не теряя емкость. Запас хода заявлен на отметке в 386 километров.

Примерно два года назад на Youtube сотни тысяч просмотров собрал видеоролик с участием модели Edna, созданной Atieva. Автомобиль разгонялся до 100 км/ч всего за 2,94 с и обходил по прямой Ferrari California, Dodge Viper, Tesla Model S и BMW i8. Однако в серию модель не пошла.

Сколько стоит Air и когда он появится на улицах.

Цена базовой версии Air составляет 52 500 долл. США – это на 7 000 долл. дешевле самой доступной версии Tesla Model S. За эти деньги потенциальный покупатель получит автомобиль с 400-сильным мотором, 19-дюймовыми колесами, 10-ю динамиками и 10-ю подушками безопасности.

К 2018 г. Lucid Motors не успеют выпустить автомобиль. Пока клиентам, которые вносят депозит в размере 2 500 долл. США, обещают поставить Air во второй половине 2019 года.

Почему электрокар не выпустят прямо сейчас.

В Lucid Motors признают, что им не хватает средств на строительство завода и выпуск электромобилей. На первой стадии компании необходимо 240 млн долл. США. В этом случае будет запущено производство, ежегодно обеспечивающее выпуск 10 000 электромобилей. После дополнительного финансирования к 2022 г. должен быть закончен второй этап, который позволит запустить завод на проектную мощность – 130 000 машин ежегодно.

Впрочем, губернатор Аризоны, где должно расположиться производство, уверен, что завод будет запущен в ближайшее время. Согласен с ним и директор Lucid Motors Брайна Бэррон. Он уверен, что уже в 2018 г. компания начнет набирать новых сотрудников. Более того, он, как ветеран ВМФ США, собирается отдавать предпочтения бывшим военным. По предварительным прогнозам, производство должно обеспечить около 2 000 рабочих мест.



